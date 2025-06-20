ТУРЦИЯ
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НАТО молчит о геноциде в Газе
Председатель парламента Турции обвинил союзников в двойных стандартах и подрыве репутации альянса
НАТО молчит о геноциде в Газе
Нуман Куртулмуш / AA
20 июня 2025 г.

Молчаливое отношение союзников к геноциду в Газе подрывает репутацию НАТО среди региональных партнеров. С обвинением в двойных стандартах к североатлантическому альянсу выступил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Выступая на саммите председателей парламентов стран НАТО в Брюсселе, Куртулмуш потребовал равного подхода к украинскому и палестинскому вопросам. «Принципы, которыми мы руководствуемся в вопросе Украины, должны применяться и к Палестине», — заявил спикер.

Турецкий политик резко осудил действия Израиля в регионе. «Продолжающаяся оккупация и агрессия Израиля в Газе, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу являются грубым нарушением международного права. Никакие оправдания не могут легитимизировать тяжкие преступления. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Куртулмуш отметил эскалацию израильской агрессии, констатировав, что после нападений на Палестину, Ливан и Сирию Израиль теперь атакует и Иран. «Агрессия Израиля в регионе должна быть немедленно остановлена, и необходимо вернуться к переговорам и дипломатии», — потребовал председатель парламента.

Турецкий спикер также сообщил о создании 18 апреля в Стамбуле «парламентской группы в поддержку Палестины» и призвал парламентариев, поддерживающих решение о двух государствах, присоединиться к инициативе.

«Мировая система находится на перепутье: мы становимся свидетелями перехода к многополярному миру. Для справедливого и устойчивого мира наряду с эффективным сдерживанием нужна прочная приверженность нашим ценностям и принципам», — заключил Куртулмуш.

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