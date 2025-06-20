Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил в Совете ООН по правам человека, где назвал израильские удары по ядерным объектам «тяжкими военными преступлениями», угрожающими радиационной катастрофой.

По его словам, Израиль развязал «неспровоцированную агрессию» в нарушение статьи 2, пункта 4 Устава ООН. Он заявил, что с раннего утра 13 июня Иран подвергся серии атак, в результате которых погибли военные в увольнении, ученые и гражданские. Были повреждены жилые дома, больницы, инфраструктура и здания МИД.

Аракчи отметил, что нападение произошло на фоне подготовки встречи с США, назначенной на 15 июня. «Мы были близки к конструктивному соглашению, которое могло бы положить конец надуманному спору вокруг нашей мирной ядерной программы», — заявил он. По его мнению, Израиль нанес «предательский удар по дипломатии и самому основанию международного права».

«Если не будет действий сейчас, международная система, основанная на Уставе ООН, начнет разрушаться», — предупредил Аракчи, подчеркнув, что говорит как человек, всю жизнь посвятивший дипломатии, но также и как ветеран войны с режимом Саддама Хусейна.