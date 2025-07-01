Организация Объединенных Наций внимательно следит за развитием ситуации между Азербайджаном и Россией. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос, почему ООН не выступила с официальным осуждением или не потребовала разъяснений от России, Дюжаррик отметил, что организация знает о происходящем.

«Мы прекрасно осведомлены о растущей напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией из-за ряда инцидентов, включая тот, о котором вы упомянули. Мы внимательно следим за событиями, происходящими в обеих странах. Надеемся, что все эти вопросы будут решены дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны более 50 азербайджанцев. В ходе рейдов, по официальным данным, погибли по меньшей мере два человека. Позже тела братьев Зияддина и Хусейна Сафаровых были доставлены в Баку. Экспертиза, проведенная в Азербайджане, выявила множественные травмы и следы насилия.

Баку заявил, что причиной смерти стали пытки. В Москве, напротив, утверждали, что смерть наступила от сердечной недостаточности. В ответ МИД Азербайджана вручил ноту протеста российской стороне и призвал к немедленному расследованию и наказанию виновных.

Дополнительное напряжение вызвал обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» и задержание двух сотрудников, которых в Баку сочли связанными с российскими спецслужбами. Азербайджанская сторона подчеркнула, что деятельность «Sputnik Азербайджан» была признана незаконной еще в феврале, а ее сотрудники не имели действующей аккредитации.

МИД Азербайджана потребовал от Москвы не вмешиваться во внутренние дела республики и отверг претензии по поводу обыска.