На условиях Трампа
«Я в Шотландии. Запланировано много встреч», — объявил о пятидневной поездке в Соединенное Королевство президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social. Официально поездка была рабочей, но президент с сыном Эриком остановились в отеле гольф-курорта Trump Turnberry, расположенного в местечке Тернберри на западном побережье Шотландии.
Трамп купил этот гольф-клуб в 2014 году и назвал новое поле для гольфа MacLeod Course в честь своей матери Мэри Энн Маклауд Трамп, уроженки Шотландии. В качестве разминки перед важными политическими решениями американский лидер не отказал себе в удовольствии сыграть в гольф.
Соответствующие видеоролики с играющим в гольф Трампом наводнили соцсети. Как писали американские СМИ, глава государства «в очередной раз использовал свой статус для продвижения собственного бизнеса».
Изначально анонсированная как частный визит эта поездка приобрела геополитическое значение. Вначале президент обрушился на ветрогенераторы, атаковав тем самым популярную в Европе и такую ненавистную ему зеленую энергетику.
Это подводило к мысли о том, что Европе, отказывающейся от российских углеводородов, следует ускорить переход на американские энергоносители.
В страну, покинувшую Евросоюз, ради встречи с Трампом была вынуждена прилететь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны обсудили условия нового торгового соглашения между США и Евросоюзом.
До этого американский лидер угрожал с 1 августа втрое повысить пошлины в отношении европейских товаров — до 30%. В итоге стороны договорились о введении американских тарифов в размере 15%, взамен ЕС введет льготный таможенный режим для американских товаров и купит у США энергоносители минимум на $750 млрд, а также вложит в американскую экономику $600 млрд.
Фактически в течение следующих трех лет Европе нужно будет утроить импорт энергоносителей из США. Многие эксперты сомневаются, что это план удастся реализовать.
Помимо этого, стороны договорились о новом торговом соглашении, в рамках которого почти весь экспорт из Евросоюза в США будет обложен пошлинами в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательство закупать у американцев СПГ, ядерное топливо и оружие.
Потери для ЕС
И, хотя в Брюсселе попытались представить это в качестве победы Евросоюза, канцлер Германии Фридрих Мерц посетовал, что теперь немецкая экономика из-за этих пошлин понесет значительный ущерб.
Мировые СМИ назвали договоренности Трампа и Урсулы фон дер Ляйен «капитуляцией» перед США, которые сумели навязать Евросоюзу дискриминационные условия в торговле, а также показали политическую слабость ЕС.
«В Брюсселе пришли к выводу, что нет смысла делать ставку на рациональность», — констатируют французские издания. «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми», — вторят им немецкие СМИ.
Несмотря на то, что Трамп навязал Евросоюзу дискриминационные условия торговли, он все же сделал ему шаг навстречу по украинскому кризису, пообещав, что до введения новых антироссийских санкций остались считанные дни.
Президент США объявил о сокращении 50-дневного срока на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, назначенного 14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Американский лидер выдвинул России ультиматум — прекратить войну в Украине в ближайшие 10-12 дней или же быть готовой к введению вторичных санкций — 100-процентных американских пошлин для стран, закупающих российские товары.
Он также отметил, что ему больше не так интересны переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, он «очень в нем разочарован». С начала года президенты провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля, после него американский лидер пожаловался, что остался недоволен беседой.
В Киеве поблагодарили президента США за «четкую позицию и решимость».
Американский лидер также продемонстрировал, что он не рвется встречаться не только с Путиным, но и с председателем КНР Си Цзиньпином.
Что думают эксперты
Американист, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков считает, что параметры сделки между США и ЕС были ожидаемы после аналогичной договоренности с Японией.
«Администрация Трампа выстраивает среди союзников иерархичную по своей сути, феодальную систему, в которой младшие должны извлекать из экономического партнерства меньше, чем старшие и платить за покровительство. В эпоху либерального порядка таким образом вопрос не ставился — экономические соглашения по крайней мере формально были равноправные», — пояснил политолог.
По его словам, раньше не было «таких открыто неравных договоров».
«Теперь стало нормой, что одна сторона фиксирует обязательства по инвестициям и закупкам почти в два раза выше объемов годового товарооборота. Правда, возникает вопрос, в какой мере США смогут одновременно обслуживать европейский энергетический рынок и удовлетворять свою потребность в дешевой энергии, необходимой для реализации амбициозных планов реиндустриализации. Однако, пока это безусловный триумф для Трампа. Осталось додавить Китай», — резюмировал эксперт.
Американист Роман Романов считает, что Дональд Трамп может быть доволен.
«С точки зрения PR сделка просто беспроигрышная, часть американских и европейских СМИ бьется в конвульсиях. Если соглашение будет реализовано на практике, то его книга «Искусство сделки» снова станет бестселлером. А пока ждем следующих этапов обсуждения и итоговый текст соглашения, а также всю сопутствующую документацию. Лично не ожидал, что европейцы пойдут на сделку так быстро, думал, что дождутся решения суда по торговым полномочиям Трампа, но нет. Решили все же не злить», — подытожил аналитик.