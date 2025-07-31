На условиях Трампа

«Я в Шотландии. Запланировано много встреч», — объявил о пятидневной поездке в Соединенное Королевство президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social. Официально поездка была рабочей, но президент с сыном Эриком остановились в отеле гольф-курорта Trump Turnberry, расположенного в местечке Тернберри на западном побережье Шотландии.

Трамп купил этот гольф-клуб в 2014 году и назвал новое поле для гольфа MacLeod Course в честь своей матери Мэри Энн Маклауд Трамп, уроженки Шотландии. В качестве разминки перед важными политическими решениями американский лидер не отказал себе в удовольствии сыграть в гольф.

Соответствующие видеоролики с играющим в гольф Трампом наводнили соцсети. Как писали американские СМИ, глава государства «в очередной раз использовал свой статус для продвижения собственного бизнеса».

Изначально анонсированная как частный визит эта поездка приобрела геополитическое значение. Вначале президент обрушился на ветрогенераторы, атаковав тем самым популярную в Европе и такую ненавистную ему зеленую энергетику.

Это подводило к мысли о том, что Европе, отказывающейся от российских углеводородов, следует ускорить переход на американские энергоносители.

В страну, покинувшую Евросоюз, ради встречи с Трампом была вынуждена прилететь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны обсудили условия нового торгового соглашения между США и Евросоюзом.

До этого американский лидер угрожал с 1 августа втрое повысить пошлины в отношении европейских товаров — до 30%. В итоге стороны договорились о введении американских тарифов в размере 15%, взамен ЕС введет льготный таможенный режим для американских товаров и купит у США энергоносители минимум на $750 млрд, а также вложит в американскую экономику $600 млрд.

Фактически в течение следующих трех лет Европе нужно будет утроить импорт энергоносителей из США. Многие эксперты сомневаются, что это план удастся реализовать.

Помимо этого, стороны договорились о новом торговом соглашении, в рамках которого почти весь экспорт из Евросоюза в США будет обложен пошлинами в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательство закупать у американцев СПГ, ядерное топливо и оружие.

Потери для ЕС

И, хотя в Брюсселе попытались представить это в качестве победы Евросоюза, канцлер Германии Фридрих Мерц посетовал, что теперь немецкая экономика из-за этих пошлин понесет значительный ущерб.

Мировые СМИ назвали договоренности Трампа и Урсулы фон дер Ляйен «капитуляцией» перед США, которые сумели навязать Евросоюзу дискриминационные условия в торговле, а также показали политическую слабость ЕС.

«В Брюсселе пришли к выводу, что нет смысла делать ставку на рациональность», — констатируют французские издания. «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми», — вторят им немецкие СМИ.