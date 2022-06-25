Производитель беспилотников COEX продал промышленную часть своего бизнеса разработчику дронопортов Hive. Покупатель пообещал вложить в производство более 100 млн руб. до конца года и выйти на выпуск 100 аппаратов ежемесячно, пишет «Коммерсантъ». Пока Hive предлагает к поставке со своими системами квадрокоптеры от DJI, которая остановила поставки в Россию из-за войны в Украине.

Hive выкупил линейку промышленных квадрокоптеров «Пеликан», компании перешли права на конструкторские разработки, производственные линии, а также команда проекта. COEX сохранит за собой линейку конструкторов квадрокоптеров «Клевер», предназначенных для обучения робототехнике.

«Наша задача — преобразовать производство из мелкосерийного в серийное»,— пояснил гендиректор Hive Николай Ряшин.

Купленное Hive производство поставляет промышленные дроны, которые предназначены для контроля за строительством, территорией и производственными объектами. В то же время дронопорты служат местом базирования беспилотников, замены их батарей и выгрузки собранных ими данных. Гендиректор сервиса для сертификации дронов «РанАвиа» Андрей Патраков рассказал изданию, что уровень локализации производства подобных дронов в России составляет 30–100% без учета микроэлектроники.

Новый владелец планирует модифицировать «Пеликан» и еще до закрытия сделки нашел нового поставщика аккумуляторов из Казани. По словам гендиректора COEX Олега Понфиленка, на продажи промышленных дронов приходилось всего около 15% прибыли компании, остальное она получала от продажи продуктов для образовательных учреждений.

После вторжения в Украину цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты в России увеличились более чем на 30%, а в отдельных категориях — втрое, сообщает «Коммерсант». Отчасти это связано с остановкой продаж в стране дронов китайской DJI, а также с частными закупками для нужд ОРДЛО (отдельных территорий Донецкой и Луганской областей). При этом не стоит ожидать, что промышленные дроны, которые гораздо дороже потребительских, будут использованы в ходе военных действий. DJI продает дрон Matrice 300 RTK, который сейчас используется в проектах Hive, в США за $13,7 тыс., в то время как цены на потребительские коптеры не превышают $3,3 тыс.

Ранее действительно масштабных российских проектов по выпуску беспилотников не было, так как ни про один российский бренд «нельзя говорить в разрезе распространенности», сказал изданию директор по телекоммуникационным проектам ООО «Дигинавис» Максим Мысев. При этом, по словам Патракова, с 1 марта из-за изменений в федеральные авиаправила промышленное использование беспилотников фактически стало нелегальным, за исключением решений для помещений. «По правилам, оператор дрона должен быть сертифицирован и аттестован как внешний пилот, — отметил он. — В России это сейчас сделать невозможно — отсутствует легальная база».

В начале июня стало известно, что в России разрабатывают беспилотный летательный аппарат палубного базирования. Его первый испытательный полет должен состояться через три года, а эскизное проектирование ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования запланировано на вторую половину текущего года.