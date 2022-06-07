В России разрабатывают беспилотный летательный аппарат палубного базирования, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонном комплексе. Его первый испытательный полет должен состояться через три года, а эскизное проектирование ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования запланировано на вторую половину 2022 года. В 2024 проект должен быть сдан.

«Первый образец отечественного палубного беспилотника выполнит испытательный полет через три года. Серийное производство аппарата для ВМФ начнется в 2026 году», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что в России создали систему предупреждения столкновения беспилотников в воздухе. Тогда генеральный директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил, что она будет обладать искусственным интеллектом и сможет сама себя развивать, предугадывать чрезвычайные ситуации, самостоятельно принимать решения, «предвидеть, что уклоняться нужно раньше, чем было до этого на заложенном памятном алгоритме».

«СО-2021 — это система для малых беспилотников. Она включает в себя интеллектуальный режим DAA Detect and avoid — то есть, «распознать и избежать», — говорил он. — Эта система понимает, что беспилотник мешает какому-либо воздушному судну, и дает сигнал уйти, упасть, отклониться, взлететь, пропасть, чтобы избежать столкновения».

В конце января министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в новый цех компании «Кронштадт» рассказал, завод по производству беспилотников, который АО «Кронштадт» открыло в подмосковной Дубне, сможет производить летательные аппараты палубного базирования и аппараты вертолетного типа. Это предприятие было создано в 2021 году, оно серийно производит тяжелые беспилотники.

В начале 2022 года сообщалось, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (НАЗ имени Чкалова, филиал компании «Сухой») модернизируют в течение пяти лет для производства тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) С-70 «Охотник». Этот беспилотник обладает взлетной массой до 20 тонн, а его максимальная скорость полета — около 1 000 км/ч.

До этого планировалось оснастить универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив», разведывательными и ударными беспилотниками вертолетного типа. Также в конце прошлого года стало известно, что для Военно-морского флота России создается новейшая морская платформа, предназначенная для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. С помощью нее предполагалось осуществлять палубное базирование средних и легких аппаратов вертолетного и самолетного типа, последние из которых станут запускать с корабля с помощью пневматической катапульты.