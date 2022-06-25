Руководство турецкой судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş сообщило об успешных первых ходовых испытаниях десантного универсального корабля (УДК) L 400 Anadolu. Он был построен для военно-морских сил Турции на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле, на южной окраине азиатской части Стамбула.

Спуск на воду Anadolu произошел в Тузле в мае 2019 года. По условиям контракта, его морские испытания должны быть осуществлены через 55-59 месяцев после начала постройки — с ноября 2020 года, со сдачей ВМС в 2021 году. Турецкий военно-морской флаг на Anadolu был поднят на верфи на церемонии 4 марта 2022 года, а его фактический ввод в строй должен состояться в следующем году.

Это корабль, который является первым турецким вертолетоносцем такого типа был построен по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и представляет собой аналог ранее созданного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. О постройке этого корабля Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş. договорилась с Управлением оборонной промышленности Турции (SSB) в мае 2015 года. Стоимость контракта оценивается в $1,4 млрд.

На официальной церемонии первой резки стали для корабля Anadolu в 2016 году присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В 2006 году в Турции была инициирована программа, которая предусматривала приобретение для флота страны одного УДК, а также четырех танкодесантных катеров типа LCM, двух малых десантных катеров типа LCVP и 27 амфибийных гусеничных бронетранспортеров ZAHA.

В 2021 году во время визита в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса стороны обсуждали возможность строительства при испанском содействии авианосца — более крупного, чем достраивающийся универсальный десантный корабль L 400 Anadolu. «Мы договорились о строительстве большого авианосца. И, возможно, мы также вступим [в сотрудничество] по подводной лодке. Мы так много можем сделать в оборонной промышленности, в том числе [в области] вооруженных и невооруженных беспилотных летательных аппаратов», — говорил по этому поводу Эрдоган.

В апреле 2021 года глава SSB Исмаил Демир заявил о планах разработки палубного варианта перспективного турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet, в том числе для возможного базирования на УДК Anadolu.