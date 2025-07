Федеральный прокурор Морин Коми, участвовавшая в расследовании громкого дела финансиста Джеффри Эпштейна, уволена из Министерства юстиции США. Об этом сообщают Associated Press и The New York Times со ссылкой на источники.

Официальное уведомление об отставке Коми получила по почте. В документе в качестве основания указана статья II Конституции США, регламентирующая полномочия президента.

Коми вела несколько резонансных дел, в том числе — против Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации, и рэпера Шона Комбса (Пи Дидди), признанного виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Президент Дональд Трамп не раз заявлял, что у Эпштейна якобы существовал «список клиентов», которым тот предоставлял несовершеннолетних. По словам Трампа, в этом списке могли быть политики-демократы, и он пообещал обнародовать его, если вернется в Белый дом.

7 июля Минюст и ФБР опубликовали служебную записку: никаких доказательств существования «списка клиентов» у них нет. Это вызвало резкое недовольство среди сторонников Трампа.

The New York Times подчеркивает, что прямых доказательств связи между увольнением Коми и делом Эпштейна нет. Однако издание Politico ранее сообщало, что именно Коми выступала против публикации любых следственных материалов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка отказалась комментировать отставку. Белый дом также не ответил, исходила ли инициатива об увольнении от администрации.

Издание NYT отмечает, что подобные увольнения федеральных прокуроров считались исключением — до президентства Трампа. Увольнение Морин Коми газета называет самым громким случаем за последнее время.

Морин Коми — дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Он был уволен Трампом в 2017 году и с тех пор публично критиковал его. На выборах 2020 года Джеймс Коми поддержал Джо Байдена, а в 2024-м — Камалу Харрис.