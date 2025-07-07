Министерство юстиции США и ФБР заявили, что не располагают доказательствами того, что финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел так называемый «список клиентов» или был убит. Об этом пишет Axios со ссылкой на официальный документ.

По данным ведомств, видеозаписи из тюрьмы, где содержался Эпштейн, подтверждают, что в ночь его смерти никто не входил на территорию учреждения. Следователи просмотрели записи с 22:40 9 августа 2019 года до 6:30 утра следующего дня, когда тело Эпштейна было обнаружено в камере. Эти материалы, как утверждается, совпадают с выводом судмедэксперта о самоубийстве.

Axios отмечает, что администрация Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора, связанные с делом Эпштейна.

ФБР также не обнаружило «никакого компрометирующего списка клиентов» или достоверных данных о шантаже со стороны Эпштейна.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что «пришло время сбросить настоящую бомбу» и обвинил президента США в причастности к «файлам Эпштейна». Позже, после разговора с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, он удалил публикации и извинился, признав, что «зашел слишком далеко».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В 2008-м он уже признавал вину в аналогичных преступлениях и получил мягкий приговор. В августе 2019 года Эпштейн умер в камере, не дождавшись суда. Это вызвало волну подозрений, учитывая его связи с политиками и бизнесменами.

Так называемые «файлы Эпштейна» включают тысячи страниц документов, среди которых — свидетельства, адресные книги, переписка и полицейские материалы. В них упоминаются Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, Билл Гейтс, Дастин Хоффман и другие влиятельные фигуры.