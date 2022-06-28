Продавцы и покупатели в России уверяют: купить любую вещь покинувших страну брендов сейчас — не проблема, сейчас это вопрос цены.

Во-первых, серьезно увеличилось количество байеров, готовых переслать в «отмененную» страну любой товар из любого магазина мира.

Во-вторых, сами торговые сети подняли мощную волну ребрендинга, изо всех сил пытаясь удержать «русскую прибыль». Ну а те бренды, которые не стали переименовываться, очевидно, верят в скорый мир. Поэтому пока они перекочевали в гигантские онлайн-магазины, дисконт-центры и даже маркеты, которые обычно торгуют уцененным товаром.

«Они готовы терпеть»

На самом деле все компании, обещавшие покинуть Россию, пытались и пытаются максимально затянуть исполнение такого решения, говорит консультант рынка коммерческой недвижимости Дмитрий Томилин. «Они готовы терпеть и ждать улучшения ситуации, но не закрывать магазины и ликвидировать остатки непроданной коллекции. Они готовы оставить тут работать своих сотрудников, чтобы тут ничего не разворовалось и не развалилось», — уточняет эксперт.

В своих расчетах абсолютно все ретейлеры, объясняет гендир компании «Лаборатория трендов» Елена Пономарева, учитывают даже те потери, которые, скорее всего, возникнут «по возвращению» в Россию: годами насиженное место может оказаться занятым другими игроками рынка, а часть российских потребителей однозначно не простят «предательства».

Кстати, многие эксперты уверены, что самые большие потери прибыли сегодня получились именно в fashion-сфере. Как посчитали в Knight Frank, из 160 международных брендов, к началу апреля объявивших о приостановке работы в России, 21% приходится как раз на fashion-ретейлеров. За ними с показателем 13% идут продавцы автомобилей, а с долей 10% компании с товарами повседневного спроса.

«Нет никакого смысла»

По этой же причине в России началась волна ребрендинга, которую россияне саркастично называют «переобуванием в воздухе». «Развивать новый бренд и вкладывать дополнительные деньги в продвижение нет никакого смысла, — замечает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. — Выгоднее поработать с этими псевдоновыми названиями, и когда ситуация встанет в нормальное русло, вернуться к своим историческим брендам».

Так, 20 мая под новыми названиями в России заработали магазины польского холдинга LPP, который специализируется на производстве бюджетной одежды. Компания продала свой российский бизнес китайскому консорциуму, однако запретила использовать товарные знаки. Поэтому магазины Reserved стали Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp получил название CR, а House — «Хс».

Примечательный кейс провернула и французская сеть по продаже косметики L’Occitane: торговые точки сети открылись на старых местах под старым брендом, написанном… кириллицей — «Л’Окситан». В итоге вся продукция сети будет поступать в магазины в прежнем объеме и даже старые дисконтные карты продолжат работать. «Коммерсант» считает, что ретейлер мог продать российские магазины местному топ-менеджменту.

Однако источник vc.ru, работающий в сфере консалтинга, сомневается сегодня в реальности целого ряда сделок на рынке ретейла. «Такие огромные активы уходят за пару месяцев без упоминания имен покупателей. Это что-то необычное, — настаивает он и предлагает версии: — Либо их отдают даром, либо у нас столько богатых людей, которые могут выкладывать миллиарды долларов, либо это все мутные схемы, чтобы оставить контроль за активом».

«Конечно, мы всех деталей и нюансов не знаем. На мой взгляд, по косвенным признакам — это, естественно, трюк. Мне кажется, старые владельцы в том или ином виде будут получать всю выгоду от бизнеса», — соглашается гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев (бренды Love Republic, Zarina, befree, sela).

«На 3-6 месяцев хватит точно»

В конце июня в социальных сетях появилась информация, что торговые марки, отказавшиеся от сотрудничества с Россией, будут реализовывать свои остатки через крупные дисконт-центры. А где остатки, там, вероятно, могут оказаться и новинки. По информации одного из западных изданий о моде, руководство испанской компании Inditex, а это владелец крупнейших сетей магазинов Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, H&M, на этот счет ведет переговоры с российскими аутлетами.

Правда, это вопрос будущего, отмечают опрошенные МК продавцы: сейчас нельзя сказать, что стоковые центры наводнили вещи популярных брендов, но товар есть — пусть и в небольших количествах. Опираясь на свой опыт, продавцы полагают, что вышеназванные бренды не теряют надежды открыться в своих магазинах и поэтому не спешат расставаться с запасами.

Зато одежда и обувь сетей Inditex появились на российских онлайн-маркетплейсах — с ценами примерно на 15-30% выше тех, что были в фирменных бутиках перед закрытием в феврале. Это не такое уж и большое подорожание, если учитывать иногда невероятную инфляцию в странах-производителях.

Еще одна лазейка, которой пользуются те, кто изо всех сил сейчас старается не разрывать отношения с Россией полностью, — продажа вещей в больших мультибрендовых магазинах, где фирма не открывает собственный бутик, а лишь арендует несколько стоек с вешалками. Как объяснила в разговоре с корреспондентом «МК» продавец одного из таких центров Ника Рязанова, «большая часть фирменных вещей будет продаваться до тех пор, пока на складе есть остатки»: «Я думаю, еще на 3-6 месяцев хватит точно». А еще в нынешнее время никто не отменял байеров…

«Более стабильные покупатели»

Профессиональные байеры фактически хором говорят о росте спроса на свои услуги. По словам Анастасии Зониной, которая работает закупщиком одежды в американских интернет-магазинах и онлайн-аутлетах с 2017-го и имеет в Telegram, казалось бы, всего 550 потенциальных покупателей, призналась, что только за март 2022-го ее доходы выросли на 30%.

«Мощный рост» продаж фиксирует и Кристина Ерияцян, работающая с 2012 года: ее доход вырос в 2,5 раза, количество заказов — в 3. Причем предпринимательница отмечает: раньше она работала преимущественно с европейцами как с «более стабильными покупателями», которые готовы платить за услуги персонального байера, а сейчас ее клиенты — это в основном жители России и стран СНГ.

Forbes пишет, что увеличились не только доходы байеров, но и их число. В большинстве случаев услуги по закупке одежды сегодня предлагают не профессионалы с опытом, а люди, которые, пользуясь ситуацией, решили попробовать себя в новой сфере. И не прогадали. Так, предприниматель Дмитрий (отказался называть фамилию) говорит, что с марта ему удалось помочь с покупками «многим людям» и не ожидал, что это окажется настолько выгодным делом. Своих потенциальных покупателей он находит на Avito.

«У покупателей «отлегло»»

Но и сам Avito не сидит сложа руки, также как и «Юла», и другие платформы, работающие по принципу «вторые руки», включая соответствующие группы «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». В России как никогда активизировался и, как считает эксперт, только набирает обороты ресейл. РБК со ссылкой на исследование агентства по работе с репутацией Sidorin Lab сообщил, что во втором квартале 2022-го жители РФ стали гораздо чаще перепродавать в соцсетях вещи брендов, остановивших работу в стране: в мае число таких объявлений выросло сразу в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Интересно, что самой популярной категорией вещей для перепродажи в России стала спортивная одежда и обувь. 30% объявлений пришлись на Adidas, 27% — на Nike, 8% — на Puma, 5% — на Reebok. 51% объявлений были связаны с продажей кроссовок. Далее идут категория брендов массмаркета, тех самых Zara, H&M и им подобных. А вот перепродажа одежды и косметики премиальных марок и ювелирных товаров массового распространения в России не получила, уточнили исследователи.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский предлагает не витать в облаках и объясняет, что значительное увеличение количества предложений о продаже брендовой одежды сегодня связано с тем, что потребители начали распродавать запасы, которые на волне ажиотажа перед закрытием магазинов сделали в марте и апреле. «В эти месяцы шел рост трафика и продаж в моллах — клиенты тратили рубли, боясь роста цен и большой инфляции. По некоторым ТЦ выручка одежных магазинов выросла на 50–100% в тот период», — добавляет Шумский. «В мае у покупателей «отлегло», и новые вещи появились на вторичном рынке», — резюмирует он.

Тем не менее многие эксперты видят перспективы ресейла. «Сейчас на руках у частных продавцов тысячи позиций, которые никогда не носились, их запасов хватит надолго, кроме того, они всегда могут приобретать вещи из других стран через посредников», — рассуждает основатель ресейл-платформы themarket Михаил Постников. Так что в России, как бы ее не пытались раздеть, всегда будут представлены товары, которые официально «ушли».