Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью агентству Azertag заявил, что в воинские объединения НАТО и Турции будут назначены представители азербайджанской армии.

«Учитывая потребности азербайджанской армии, исходя из отношений Азербайджан-НАТО и двустороннего сотрудничества, достаточное количество наших молодых людей учатся в военно-учебных заведениях других стран по различным специальностям», — добавил он. В учебных план по совместной подготовке и обучению азербайджанских военных будет добавлен новый предмет под названием «Стратегия и планирование обороны», также сообщил генерал-полковник.

По его словам, сейчас определены самые важные задачи азербайджанской армии, и в ближайшее время планируется увеличить количество должностей штаба партнерства страны НАТО.

«В результате этого увеличения представители азербайджанской армии будут назначены на должности штабного офицера по региональному координированию в Отделе военного партнерства Управления военно-гражданских отношений и военного партнерства Командования объединенных сил в нидерландском городе Брунсум и штабного офицера по Концепции оперативных возможностей командования Сухопутных войск в турецком Измире», — заключил Гасанов.

Он также рассказал, что вооруженные силы Азербайджана контролируют ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в той части Карабаха, где временно размещен российский миротворческий контингент. «Ситуация в районе азербайджано-армянской государственной границы, где дислоцированы подразделения азербайджанской армии, и на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем», — подчеркнул министр.

Осенью 2021 год заместитель министра обороны — командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров сообщал, что военно-воздушные силы страны будут оснащены новейшими самолетами. Замминистра тогда пояснил, что все реформы в азербайджанской армии, в том числе и в ВВС, осуществляются под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. У каждого рода войск существует своя стратегия и программа развития, отметил он, добавив, что вопросы закупки нового вооружения, технологий, подготовки личного состава решаются на основе имеющейся концепции.