ТУРЦИЯ
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Марк Аврелий возвращается в Турцию
Статуя римского императора и философа будет возвращена на родину после более чем полувекового пребывания в американском музее
Марк Аврелий возвращается в Турцию
/ AP
15 апреля 2025 г.

В США состоялась церемония передачи Турции бронзовой статуи римского императора Марка Аврелия, вывезенной из страны в 1960-х годах в результате незаконных раскопок. Как сообщил заместитель министра культуры и туризма Гокхан Язгы, возвращение уникального артефакта стало возможным благодаря почти 65-летним научным, юридическим и дипломатическим усилиям.

Марк Аврелий — римский император (161–180 гг. н.э.) и философ-стоик, автор знаменитых «Размышлений», написанных на греческом языке. Скульптура, датируемая II веком н.э., изображает его в облике философа и была создана в период расцвета Римской империи. Она была найдена в городе Бубон, на юго-западе современной Турции, входившем в историческую провинцию Ликия — часть римских владений в Малой Азии.

До июля экспонат будет выставлен в Музее искусств Кливленда в рамках специальной экспозиции, после чего вернется на родину и будет интегрирован в свой историко-культурный контекст.

Статую Марка Аврелия считают одним из наиболее редких бронзовых памятников античности. Скульптура изначально находилась в Севастейоне — значимом религиозном комплексе римской эпохи. Позже в этом году она окончательно обретет свое место в Анатолии.

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