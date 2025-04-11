Франция решила последовать примеру Австралии и ужесточить ограничения на телефоны в школах. С сентября учащиеся всех французских колледжей с 11 до 15 лет будут обязаны сдавать мобильные телефоны на входе в школу.

Устройства поместят в специальные ячейки или блокирующиеся чехлы и вернут только после уроков. Это продолжение программы «цифровой паузы», успешно протестированной в сотне школ Франции, заявила министр образования Франции Элизабет Борн.

«На фоне тревожных данных о вреде экранов для психики, полное отделение детей от смартфонов — необходимая мера для их успеха и благополучия», — подчеркнула политик.

Запрет на использование телефонов в школах был введен еще в 2018 году. Тогда ученикам запрещалось доставать гаджеты даже на переменах. Это уже принесло положительные плоды — меньше травли, больше общения и физической активности. Но дети по-прежнему пытались пользоваться телефонами украдкой — например, в туалетах.

Новая мера предполагает жесткий контроль: доступ к устройству будет возможен только в конце учебного дня с помощью электронной разблокировки на выходе из школы.

Согласно последним опросам, родители и учителя поддерживают инициативу. Опасения профсоюзов по поводу затрат министр Борн развеяла: стоимость системы на школу составит всего несколько тысяч евро.

По данным Национального книжного совета, подростки проводят в среднем 5 часов в день перед экраном, но читают не более трех часов в неделю. И даже при чтении — половина продолжает листать соцсети.

Отчет, заказанный лично президентом Макроном, рекомендует полностью запретить смартфоны детям младше 11 лет и ограничить доступ к соцсетям вроде TikTok и Instagram до 18 лет. Макрон заявил, что поддерживает жесткие меры по ограничению экранного времени у подростков. Возможно, следующим шагом будет как раз запрет на доступ в соцсети молодым французам — все, чтобы они сосредоточились на учебе.



