Российские магазины польского ритейлера LPP SA, владеющего брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, перешли в собственность зарегистрированной в ОАЭ компании Far East Services — FZCO. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Судя по ним, сейчас 95% бизнеса принадлежат FZCO, а 5% достались гендиректору LPP S.А. в России Анне Пилюгиной.

Вскоре после вторжения России в Украину польская сеть LPP прекратила поставки в страну, а затем закрыла магазины. Сейчас эта сеть включает более 2,2 тыс. торговых точек по всему миру.

Однако в мае стало известно, что магазины LPP возвращаются к работе в России под новыми названиями. Так, Reserved получил название Re, Mohito — M, а Sinsay — «Син». Тогда сообщалось, что ритейлер продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из страны, а покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP SA.

Ранее «Известия» сообщали, что магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом, который буде созвучен с реальным названием. Компания рассматривала вариант возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо. «Как и в случае с McDonalds и Pandora, бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — говорил собеседник издания на потребительском рынке.

В мае стало известно, что известные турецкие бренды одежды готовы открыть свои торговые точки в России. Речь идет о марках adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, каждая из которых готова открыть в России не менее 100 магазинов.

В начале марта многие крупные иностранные бренды заявили о прекращении деятельности в России. Множество из них поставили на паузу бизнес в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Apple, Samsung, Inditex и другие. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией компании Skoda, Volvo, BMW, Audi и так далее. Часть компаний продает бизнес российским владельцам. Так, в частности, поступил McDonald's или французская Renault, которая передала московский завод столичным властям за небольшую плату.