Азербайджан ожидает от агентства ТАСС публичных извинений и исправления публикации, в которой город Ханкенди был назван «Степанакертом». В противном случае Баку готов принять меры в соответствии с национальным законодательством.
Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованнеса Айвазяна) на территории Азербайджана без согласования с официальным Баку была произведена российскими миротворцами незаконно. По словам Гаджизаде, это стало проявлением неуважения к суверенитету Азербайджана.
Пресс-секретарь подчеркнул, что демонтаж подобных памятников, установленных в период оккупации без разрешения азербайджанской стороны, является «логичным, справедливым и законным шагом».
Гаджизаде также обвинил специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого в участии в антииазербайджанской кампании.
«Заявления господина Швыдкого о якобы «отмене» русской культуры в Азербайджане — это ложь. В стране работают русский театр, школы с русским языком обучения, издаются печатные издания на русском. В то же время в России нет ни театров, ни школ, ни газет на азербайджанском языке. Несмотря на это, мы не обвиняем Россию в «отмене» нашей культуры», — сказал он.
Гаджизаде подчеркнул, что если антииазербайджанские действия и заявления со стороны российских официальных лиц продолжатся, Баку оставляет за собой право пересмотреть ситуацию.
Он напомнил, что во время недавнего визита на освобожденные территории, в частности в город Шуша, Михаил Швыдкой ознакомился с актами вандализма против памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и других культурных деятелей. Однако, по словам Гаджизаде, он так и не осудил увиденное.
Отдельно пресс-секретарь МИД остановился на публикации агентства ТАСС, в которой Ханкенди был назван «Степанакертом». Он назвал это шагом, неуважительным к территориальной целостности Азербайджана.
«Хотим напомнить российской стороне, что переименование Ханкенди в «Степанакерт» на территории Нагорно-Карабахской автономной области в 1923 году было осуществлено в честь большевика Степана Шаумяна, ответственного за массовые убийства азербайджанцев совместно с дашнаками. Это был акт оскорбления в адрес Азербайджана», — заявил он.
Гаджизаде добавил, что Баку требует от Москвы прекратить использование нелегитимных топонимов и имен, применявшихся сепаратистским режимом.
«В противном случае, в рамках принципа взаимности, Азербайджан оставляет за собой право указывать российские населенные пункты их историческими названиями», — предупредил он.
В завершение представитель МИД вновь подчеркнул: «Мы ожидаем от агентства ТАСС извинений и соответствующего исправления. Иначе в отношении его деятельности в Азербайджане будут приняты меры».