Азербайджан ожидает от агентства ТАСС публичных извинений и исправления публикации, в которой город Ханкенди был назван «Степанакертом». В противном случае Баку готов принять меры в соответствии с национальным законодательством.

Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованнеса Айвазяна) на территории Азербайджана без согласования с официальным Баку была произведена российскими миротворцами незаконно. По словам Гаджизаде, это стало проявлением неуважения к суверенитету Азербайджана.

Пресс-секретарь подчеркнул, что демонтаж подобных памятников, установленных в период оккупации без разрешения азербайджанской стороны, является «логичным, справедливым и законным шагом».

Гаджизаде также обвинил специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого в участии в антииазербайджанской кампании.

«Заявления господина Швыдкого о якобы «отмене» русской культуры в Азербайджане — это ложь. В стране работают русский театр, школы с русским языком обучения, издаются печатные издания на русском. В то же время в России нет ни театров, ни школ, ни газет на азербайджанском языке. Несмотря на это, мы не обвиняем Россию в «отмене» нашей культуры», — сказал он.

Гаджизаде подчеркнул, что если антииазербайджанские действия и заявления со стороны российских официальных лиц продолжатся, Баку оставляет за собой право пересмотреть ситуацию.