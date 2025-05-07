Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором выразило серьезную обеспокоенность последними событиями между Пакистаном и Индией.

«Мы с тревогой следим за развитием событий между Пакистаном и Индией. Нападение, совершенное Индией вчера вечером (6 мая), создало риск полномасштабной войны. Мы осуждаем такие провокационные действия и атаки, направленные против гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении турецкого МИДа.

Анкара призвала обе стороны действовать благоразумно и воздерживаться от односторонних шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

«Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для скорейшего снижения напряженности в регионе и созданы требуемые механизмы, в том числе в области борьбы с терроризмом, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Мы поддерживаем призыв Пакистана к расследованию террористического акта, совершенного 22 апреля», — подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ВВС Индии нанесли удары по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате ударов в Пакистане погибли 26 человек, 46 получили ранения. Почти сразу Пакистан пообещал жесткий ответ, «время и место которого мы определим сами». Уже к рассвету министр обороны Хаваджа Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолетах — трех Rafale французского, Су 30 и МиГ 29 российского производства, а также о пораженных БПЛА и уничтоженных опорных пунктах вдоль линии контроля. Дели не подтвердил потери, но закрыл аэропорт Шринагара.

Стоит отметить, что Турция традиционно поддерживает тесные союзнические отношения с Пакистаном, который является одним из ее ключевых партнеров в Южной Азии.