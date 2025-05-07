ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Турция поддержала Пакистан
Турция выразила глубокую обеспокоенность эскалацией между ядерными державами, назвала индийские удары по Пакистану «провокационными» и призвала стороны к сдержанности
Турция поддержала Пакистан
МИД Турции / Reuters
7 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором выразило серьезную обеспокоенность последними событиями между Пакистаном и Индией.

«Мы с тревогой следим за развитием событий между Пакистаном и Индией. Нападение, совершенное Индией вчера вечером (6 мая), создало риск полномасштабной войны. Мы осуждаем такие провокационные действия и атаки, направленные против гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении турецкого МИДа.

Анкара призвала обе стороны действовать благоразумно и воздерживаться от односторонних шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

«Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для скорейшего снижения напряженности в регионе и созданы требуемые механизмы, в том числе в области борьбы с терроризмом, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Мы поддерживаем призыв Пакистана к расследованию террористического акта, совершенного 22 апреля», — подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что ВВС Индии нанесли удары по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате ударов в Пакистане погибли 26 человек, 46 получили ранения. Почти сразу Пакистан пообещал жесткий ответ, «время и место которого мы определим сами». Уже к рассвету министр обороны Хаваджа Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолетах — трех Rafale французского, Су 30 и МиГ 29 российского производства, а также о пораженных БПЛА и уничтоженных опорных пунктах вдоль линии контроля. Дели не подтвердил потери, но закрыл аэропорт Шринагара.

Стоит отметить, что Турция традиционно поддерживает тесные союзнические отношения с Пакистаном, который является одним из ее ключевых партнеров в Южной Азии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us