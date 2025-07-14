Цена биткоина впервые в истории превысила отметку в $120 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. По состоянию на 10:40 мск стоимость криптовалюты составила более $122 тыс.

Аналитик IG market Тони Сикамор в комментарии агентству Reuters отметил: «За последние шесть или семь дней [у биткоина] было очень сильное движение. Трудно понять, на чем оно может остановиться. Похоже, [стоимость биткоина] может легко достичь $150 тыс.».

По данным агентства, за последний год курс биткоина вырос на 29%, что вызвало рост и других криптовалют. Ethereum достиг пятимесячного максимума — $3 059,60. Также подорожали XRP и Solana — примерно на 3% каждая.

Глава сингапурского подразделения OKX Грейси Лин заявила Reuters: «Мы внимательно следим за признаками того, что биткоин теперь рассматривается как долгосрочный резервный актив не только со стороны частных инвесторов и институционалов, но и некоторых центральных банков».

На фоне роста интереса к цифровым активам президент США Дональд Трамп весной подписал указ о создании национального резерва биткоинов. Согласно документу, в этот резерв будут поступать цифровые активы, уже находящиеся в распоряжении федерального правительства.

Продажа таких активов запрещена, за исключением случаев, когда суд принимает решение о компенсации пострадавшим от преступлений или о финансировании правоохранительных операций.

Трамп назвал биткоин «оригинальной валютой» и подчеркнул, что США следует воспользоваться преимуществом первопроходца в создании стратегического запаса криптовалюты.