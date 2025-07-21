Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что за последние 24 часа от голода и недоедания скончались 18 человек. Общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 86, среди них 76 детей.

В условиях продолжающейся израильской блокады и воздушных атак медицинская система Газы оказалась на грани коллапса. В больницах остро не хватает медикаментов, оборудования и персонала. Ситуация в оставшихся действующих медучреждениях признана катастрофической.

Ранее армия Израиля подтвердила открытие огня по палестинцам, собравшимся для получения гуманитарной помощи в северной части сектора. По заявлению израильской стороны, был произведен «предупредительный огонь» по «немедленной угрозе». Военные заявили, что число пострадавших отличается от данных предварительного отчета и что проводится внутреннее расследование.

Движение ХАМАС в официальном заявлении охарактеризовало происходящее в Газе как «серию преступлений», совершаемых Израилем с 7 октября: преднамеренные убийства, блокирование поставок пищи и воды, этническую чистку и акты геноцида.

«Оккупационный режим под руководством военного преступника, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, намеренно усугубляет гуманитарную катастрофу. Международное сообщество должно немедленно вмешаться, чтобы остановить этот геноцид», — говорится в заявлении.

Особое внимание ХАМАС уделил ситуации на КПП «Рафах», где тысячи тонн гуманитарной помощи остаются неразгруженными.

«Как может международное сообщество спокойно наблюдать за тем, как люди в Газе умирают от голода, в то время как у границы простаивают жизненно необходимые грузы?», — говорится в документе.

ХАМАС подчеркивает, что подавляющее большинство населения сектора — 2,4 млн человек — находится под угрозой массовой гибели. Блокада длится уже более 140 дней.

«Как можно молчать, когда уже более 70 детей умерли от недоедания?», — заявили в движении.