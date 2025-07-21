Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается критической. Из-за полной изоляции региона, которая продолжается уже более 140 дней, население оказалось на грани массовой гибели. Все пограничные переходы остаются заблокированными израильской армией.

Как заявили в пресс-службе правительства Газы, Израиль систематически препятствует доставке гуманитарной помощи, включая продукты питания, медикаменты, детское питание и топливо. Это привело к полному истощению жизненно важных ресурсов.

Власти Газы подчеркнули, что 2,4 млн жителей, из которых 1,1 млн— дети, оказались под угрозой массовых убийств и масштабного голода.

«Мир бездействует, наблюдая, как Газу уничтожают голодом и убийствами», — говорится в заявлении. По словам представителей палестинского правительства, регион переживает «одно из крупнейших массовых убийств в современной истории».

Жители Газы утратили доступ к базовым средствам к существованию. Особую тревогу вызывает дефицит муки, необходимой для производства хлеба. Запасы полностью исчерпаны. Небольшие объемы, появляющиеся на черном рынке, быстро дорожают и становятся недоступными для большинства населения.

2 марта 2025 года Израиль заблокировал движение через все пограничные переходы в сектор. Поставки продовольствия и медикаментов полностью прекращены.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что многие палестинцы, включая детей и пожилых, поступают в больницы с признаками крайнего истощения, вызванного голодом.

Ведомство также зафиксировало серьезный дефицит основных продуктов и стремительное распространение недоедания среди жителей.

По данным, опубликованным 18 июля, с 7 октября 2023 года в Газе от недоедания умерли 69 детей. Общее число погибших из-за нехватки продовольствия и лекарств достигло 620 человек.

Палестинские власти утверждают, что действия Израиля в Газе представляют собой геноцид.

По данным палестинской стороны, с 7 октября 2023 года в Газе погибли или были ранены более 199 тыс. человек, большинство из которых — женщины и дети.

Свыше 9 тыс. числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Растущий дефицит продовольствия продолжает уносить жизни.