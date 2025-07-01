Жаркая волна накрыла юг Европы: в Испании зафиксированы температуры до +46°C, а почти вся территория Франции находится под метеоопасным предупреждением.

При этом в Москве установилась аномально холодная погода — синоптики заявили, что 1 июля стало одним из самых холодных за XXI век. Температура в столичном регионе опустилась до +16°С, а ночью доходит до +10°С. Холодная погода сочетается с непрекращающимися дождями.

На этом фоне кажется удивительным, что в Европе бушует экстремальный зной, усиленный выбросами парниковых газов. Особенно жарко в Португалии, Испании, Франции, Италии, Греции — впервые в этом году регион сталкивается с масштабной волной тепла.

«Экстремальная жара больше не редкость — это новая норма», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции в Севилье.

В Португалии температура достигла 46,6°C в муниципалитете Мора, что может стать новым рекордом для июня. В Андалусии, на юге Испании, жара выше 40°C сохранится как минимум до четверга. Врачи предупреждают: сочетание дневной жары и теплых ночей (не ниже 25°C) создает серьезную нагрузку на организм.

В Италии наивысший уровень погодной опасности объявлен в 21 из 27 крупных городов. В Тоскане госпитализации увеличились на 20%. Жителям рекомендовано не выходить на улицу с 11:00 до 18:00.

Во Франции предупреждения о жаре впервые охватили почти всю страну. Агентство Météo-France объявило «оранжевый» уровень опасности в 88% административных округов. «Это беспрецедентно», — заявила министр экологии Агнесс Панье-Рюнаше. В понедельник и вторник частично или полностью закрыты 200 школ, бизнесу рекомендовано изменить график работы сотрудников.

В Германии жара до 40°C ожидается к середине недели. В Бранденбурге власти призвали работодателей обеспечить защиту сотрудников от перегрева. В Великобритании температура в Лондоне и на юго-востоке страны может достичь 34°C, что затруднит работу на открытом воздухе и усложнит возвращение с Гластонбери и начало Уимблдона.

Жара ежегодно уносит около 500 тысяч жизней по всему миру. Ученые предупреждают: к концу века смертность от жары в Европе может вырасти до 80 тысяч в год.

«Планета становится все жарче и опаснее. Ни одна страна не застрахована», — подчеркнул Гутерриш.