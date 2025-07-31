Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Москву для встречи с российским коллегой Андреем Белоусовым. Визит проходит на фоне кардинального пересмотра российско-сирийских отношений после смены падения режима Башара Асада в Дамаске, передает РИА «Новости».

Сегодня главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Эсаад аш-Шейбани договорились провести полную инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве. Стороны также договорились о формировании новой межправительственной комиссии.

Ключевым вопросом остается судьба российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, которые Москва получила в аренду на 49 лет в 2017 году. Заместитель Лаврова Сергей Вершинин подтвердил, что «контакты по поводу российских баз в Сирии имеют место», при этом обсуждается безопасность находящихся там россиян.

Новые сирийские власти демонстрируют прагматичный подход к отношениям с Москвой. «Наша страна стремится к углублению сотрудничества с Россией», — заявил аш-Шейбани, назвав встречу с Лавровым открытием «новой главы в российско-сирийских отношениях».