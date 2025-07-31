ПОЛИТИКА
Глава Минобороны Сирии тоже в Москве
Мурхаф Абу Касра встретится со своим российским коллегой Андреем Белоусовым на фоне визита главы сирийской дипломатии в столицу РФ для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Мурхаф Абу Касра / Reuters
31 июля 2025 г.

Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Москву для встречи с российским коллегой Андреем Белоусовым. Визит проходит на фоне кардинального пересмотра российско-сирийских отношений после смены падения режима Башара Асада в Дамаске, передает РИА «Новости».

Сегодня главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Эсаад аш-Шейбани договорились провести полную инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве. Стороны также договорились о формировании новой межправительственной комиссии.

Ключевым вопросом остается судьба российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, которые Москва получила в аренду на 49 лет в 2017 году. Заместитель Лаврова Сергей Вершинин подтвердил, что «контакты по поводу российских баз в Сирии имеют место», при этом обсуждается безопасность находящихся там россиян.

Новые сирийские власти демонстрируют прагматичный подход к отношениям с Москвой. «Наша страна стремится к углублению сотрудничества с Россией», — заявил аш-Шейбани, назвав встречу с Лавровым открытием «новой главы в российско-сирийских отношениях».

Дамаск также дает сигналы о готовности к региональной стабилизации. Сирийский министр подчеркнул отсутствие агрессивных намерений в отношении Израиля и заявил, что сирийское «правительство ответственно за весь народ, не за какие-то меньшинства». «Мы не позволим использовать эту карту снова», — сказал глава сирийской дипломатии.

Лавров подтвердил, что Москва «подтвердила и подчеркнула абсолютный суверенитет Сирийской Арабской Республики» и готова поддержать постконфликтное восстановление страны. Лавров также выразил несогласие с тем, чтобы территория Сирии «использовалась» в качестве арены для геополитического противостояния. Россия также настаивает на отмене западных санкций против ближневосточной страны.

