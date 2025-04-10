Азербайджан и Казахстан договорились о проведении совместных военно-морских учений «Каспийский бриз – 2025» в казахстанской части Каспийского моря, у побережья порта Актау. Об этом сообщает Минобороны Казахстана.

Учения были согласованы в ходе встречи капитана 1-го ранга Каната Ниязбекова, первого замначальника Главного штаба Военно-морских сил Казахстана, и капитана 1-го ранга Теймура Муршудова, начальника штаба ВМС Азербайджана. Стороны утвердили основные параметры маневров и приступили к подготовке сценариев на навигационных картах.

Активная фаза учений будет включать развертывание кораблей, совместные маневры, отработку ответов на асимметричные угрозы, а также поисково-спасательные операции и стрельбы по морским и воздушным мишеням.

По словам Ниязбекова, учения направлены на укрепление взаимодействия между флотами двух стран и повысят эффективность совместных операций.

Азербайджанская сторона направит к месту учений два патрульных корабля, вспомогательное судно и прибрежные подразделения.