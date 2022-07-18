Основные новости в России снова крутятся вокруг денег. Евро сейчас стоит меньше доллара, а рублю россияне стали доверять вдвое больше, чем раньше, хотя еще буквально вчера закупились валютой в рекордном объеме. Эксперты сегодня дают диаметрально разные прогнозы о том, что будет с деньгами дальше. Те, которые они делали в мае, были единодушнее, но вообще не сбылись…

Умеет удивлять

Сервис для поиска работы Superjob провел опрос о валюте, в которой россияне предпочитают хранить свои деньги. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов большой страны.

«Лучшей валютой для хранения средств жители России считают рубль — за него выступили 43% респондентов. Это почти в два раза больше, чем в январе, и на 10% больше, чем в марте...», — утверждают социологи. РБК отмечает, что подобный уровень доверия к национальной валюте оказался выше средних значений за 15 лет исследований.

Только 12% опрошенных считают сейчас самой подходящей для сохранения средств валютой доллары, всего 5% — евро. В январе доллар лучшей валютой для хранения денег называли 23% россиян, а евро — 15%. В исследовании говорится, что уровень доверия к зарубежным валютам сейчас оказался примерно таким же, как в апреле 2015-го, когда их курс резко обвалился после роста в 2014-м. Это также самый низкий уровень за все другие периоды, когда проводились подобные опросы.

Признание рубль получил и у крупнейшего в мире агентства, поставляющего финансово-экономическую информацию как для профессиональных участников финансового рынка, так и для отдельных бизнесменов. Bloomberg в середине мая назвал лучшей мировой валютой в 2022-м рубль — из-за его роста к доллару. Российский рубль стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства. Они пояснили, что курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения беспрецедентного количества санкций Евросоюзом и США.

Рыночный парадокс

Но удивительное рядом: в апреле-июне россияне на бирже купили рекордный за три года объем валюты — на 0,4 трлн рублей, говорится в обзоре рисков финансового рынка, подготовленном Банком России. «За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годы соответственно», — уточнил ЦБ.

Всего же системно значимые банки, а это 13 кредитных организаций, на долю которых приходится 77% активов банковского сектора России, с апреля по июнь продали евро и доллары на 2 трлн рублей. И в основном это была валюта, полученная клиентами-экспортерами. Регулятор тогда зафиксировал устойчивый приток иностранных денег на внутренний рынок, в результате чего в банковском секторе сформировалась избыточная валютная ликвидность, разговоры о которой уже набили оскомину.

Однако именно устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. «За период с апреля по июнь 2022-го рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро — на 36,5%», — говорилось в обзоре ЦБ. И эти цифры меняются. Рубль, а правильнее — стоящие за ним решения не перестают удивлять.

Токсичные деньги

Вопреки дешевеющей нефти рубль укрепляется к доллару и европейской валюте. «По нашим оценкам, такая динамика связана с сужением спроса на иностранную валюту и сохранением активности экспортеров, пытающихся продать валютную выручку по более выгодному курсу. Стоит отметить, что рубль выглядит заметно увереннее других валют развивающихся рынков, которые корректируются на фоне спада аппетита инвесторов к риску», — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов делает вывод, который еще полгода назад был невозможен: «Чем сильнее конфронтация России с западными странами, тем токсичнее становятся доллары и евро».

В июле и вовсе произошло практически историческое явление: сначала курсы доллара и евро сравнялись, а потом курс евро стал ниже курса доллара. «На Мосбирже доллар стоит дороже евро, поскольку у нас сохраняется разбалансировка курсов с мировыми из-за рисков санкционных ограничений, препятствующих осуществлению межрыночного арбитража», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, обычно арбитраж быстро приводит в соответствие стоимость одних и тех же активов на разных рынках, в том числе валютных пар.

Основная опора рубля — профицит торгового баланса, и пока в этом плане ничего не изменилось, рубль может не опасаться серьезных провалов, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. «Стоит отметить, что волатильность курсов валют — не только доллара и евро, но и юаня, — останется высокой, пока не будет достигнут определенный баланс в параметрах экспорта и импорта», — полагает эксперт.

Не угадали

В мае, когда курс доллара на московской бирже опускался ниже 66 рублей за доллар, а курс евро — ниже 70 рублей, и это было событием, многие эксперты утверждали, что крепкий рубль не выгоден прежде всего России и что уже в конце мая, крайний срок – середина июня, валюта сильно возрастет в цене. Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, например, говорил: если рубль будет и дальше укрепляться, то государству придется урезать статьи расходов бюджета. Сильная национальная валюта также сделает менее конкурентным производство: российские товары и услуги на международном рынке станут дороже, а следовательно, — менее востребованными.

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич считал, что тогда «более адекватным уровнем по паре доллар/рубль выглядит диапазон 70-75 рублей». Однако в середине июля евро и доллар стоят чуть больше 57 рублей.

Еще весной аналитики уверяли, что в нынешней ситуации прогноз по валютам в ближайший год — дело непредсказуемое и неблагодарное. Однако всех, даже простых россиян, которые уже не покупают валюту, но следят за ней с любопытством, интересует: что будет с курсом рубля дальше, а как будут вести себя доллары и евро по отношению даже не к рублю, а к друг другу?

Без внимания

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников, которого цитируют «Инвестиции», считает, что рост доллара по отношению к евро может сохраниться вплоть до заседания Европейского центрального банка, которое состоится 21 июля. «Стабильно дешевого евро ожидать не приходится — складывающаяся ситуация вызвана преимущественно глобальными дисбалансами в мировой торговле. С момента начала цикла повышения ставок ЕЦБ ожидаем, что евро постепенно начнет восстанавливать свои позиции», — сообщил аналитик. По его оценкам, доллар «продолжит укрепляться, а котировки евро-доллар вполне могут опуститься к отметке $0,85 за €1».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин тоже оперирует цифрами: «Евро может и дальше постепенно снижаться к доллару с первой целью $0,95, а в более долгосрочной перспективе мы можем увидеть пару EUR/USD в диапазоне $0,8-0,9».

Схожи мнения этих экспертов и по курсу евро к рублю к осени и концу 2022 года. Егор Жильников высказал мнение, что «на конец года курс евро может составить ₽79,9». А Дмитрий Бабин: «К концу лета евро можем увидеть около ₽70, к концу года — ₽75».

Сколько будет стоит валюта точно, сегодня не скажет ни один финансист, но покажет время. Тем более, что как пишет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, все ухудшения мировой экономической ситуации российская валюта оставляет «без внимания».