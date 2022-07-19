Анкара в 2023 году планирует запустить первую в мире национальную программу экологического туризма, пишет газета Milliyet. Ожидается, что она будет состоять из нескольких этапов. План рассчитан до 2030 года.

Проект «зеленого» туризма в Турции реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму. Эта программа поможет внедрить в местной индустрии туризма глобальные практики устойчивого развития и снизить загрязнения окружающей среды на основе Парижского соглашения по климату.

В рамках инициативы Минтуризма Турции создаст для отелей соответствующие «зеленые» сертификаты. Ранее в стране в период пандемии COVID-19 появились сертификаты «безопасный туризм», которые подтверждали соблюдение необходимых мер обеспечения безопасного и здорового отдыха туристов.

Программа запускается уже в январе 2023 года, говорится в публикации. На ее первом этапе должны быть выработаны критерии национальной программы и проведено обучение персонала компаний, которые займутся контролем ее выполнения. В феврале в проект включат представителей индустрии туризма.

На втором этапе — к 2025 году — будет внедрена система сертификации, а к 2030 году в стране планируют обеспечить все международные стандарты устойчивого туризма и Парижского соглашения по климату. Его Анкара подписала в прошлом году.

В комментарии Milliyet глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкая заявил о важности снижения выбросов в атмосферу в ходе реализации программы. Это произойдет, если в стране будет распространена практика средних и коротких перелетов вместо многочасовых.

«По данным Всемирной туристской организации, выбросы углекислого газа на пассажира при длинных перелетах выше в шесть раз в сравнении с короткими, — отметил он. — Турция входит в список стран, куда можно добраться за 3-4 часа, и в этом ее преимущество».

По словам Баглыкая, 87% турагентств, занимающихся международными поездками, хотят реализовать свои программы в рамках устойчивого туризма. «Две трети туристов предпочитают отдых на объектах, где уделяется внимание защите окружающей среды», — отметил глава Союза туроператоров.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Украине Турция начала диверсифицировать свой туристический рынок. Альтернативу россиянам и украинцам, поток которых снизился, Анкара нашла в туристах из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании. В этих странах интерес к отдыху в Турции в последние годы возрос.