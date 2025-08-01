Специальный представитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Барак заявил, что действия Израиля на сирийской территории не способствуют стабилизации.
На брифинге в Госдепартаменте США он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в стабильности Сирии и поддерживает сотрудничество как с сирийскими властями, так и с соседними государствами, особенно с Турцией.
Отвечая на вопрос, помогают ли израильские действия стабилизации, Барак ответил: «Усложняют ли они ситуацию? Да, усложняют».
Он добавил, что, по его мнению, Израиль не действует агрессивно, но его действия не улучшают ситуацию.
«У нас нет общего понимания по Сирии, и именно поэтому это не помогает», — отметил он.
По словам американского дипломата, Израиль не хочет, чтобы между ним и Ираном существовали дополнительные угрозы.
«Израиль сейчас крайне чувствителен к своим границам. Сирия не хочет войны с Израилем. По моему личному мнению, Израиль не сосредоточен на Сирии — они заявляют, что расширят Голанские высоты до самой границы с Ираном. Они хотят создать между собой и Ираном «чистую зону». Им нужен визуальный контроль, чтобы оттуда до самой границы никто им не мешал», — пояснил он.
Том Барак также подчеркнул важную роль Турции в обеспечении безопасности и управленческой стабильности в Сирии.
«Турция оказывает невероятную поддержку. Правительство Сирии также демонстрирует поразительную степень сотрудничества в принятии этой помощи. Однако процесс идет медленно. Около 10 млн сирийцев хотят вернуться домой», — отметил он.
По его словам, между Турцией и контролируемыми правительством Сирии районами образовалась своего рода буферная зона, в том числе в районах, где ранее действовали террористические структуры, связанные с РКК/YPG.
Также, как указал дипломат, буферный район сложился в регионе проживания друзов. США, по его словам, учитывают баланс безопасности внутри Сирии и продолжают контакты со всеми сторонами.