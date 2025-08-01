Специальный представитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Барак заявил, что действия Израиля на сирийской территории не способствуют стабилизации.

На брифинге в Госдепартаменте США он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в стабильности Сирии и поддерживает сотрудничество как с сирийскими властями, так и с соседними государствами, особенно с Турцией.

Отвечая на вопрос, помогают ли израильские действия стабилизации, Барак ответил: «Усложняют ли они ситуацию? Да, усложняют».

Он добавил, что, по его мнению, Израиль не действует агрессивно, но его действия не улучшают ситуацию.

«У нас нет общего понимания по Сирии, и именно поэтому это не помогает», — отметил он.

По словам американского дипломата, Израиль не хочет, чтобы между ним и Ираном существовали дополнительные угрозы.