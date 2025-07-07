Движение у Крымского моста вновь оказалось парализовано: на подъезде со стороны Тамани к утру 7 июля образовалась очередь из почти 1 тыс. автомобилей. По данным местных каналов мониторинга, к 7:00 по московскому времени водителям приходилось ждать до трех часов, чтобы пересечь мост.

Затор начал формироваться около 5 утра — тогда в очереди стояли 350 машин. Уже к 6:00 их число выросло до 540, а к 7:00 достигло 950. При этом со стороны Керчи на аннексированном полуострове ситуация оставалась спокойной — очередей у пункта досмотра не было.

Это уже не первый случай скопления транспорта на главной транспортной артерии, соединяющей Крым с материковой частью РФ. 1 июля с таманской стороны в очереди стояли более 900 автомобилей. За сутки до этого, вечером 30 июня и в ночь на 1 июля, мост дважды перекрывали.

5 июля движение по мосту вновь приостанавливали на фоне объявленной воздушной тревоги в Таганроге и ракетной угрозы в Херсонской области.

Мост остается одной из главных целей Украины, руководство которой еще в начале войны в 2022 году пообещало разрушить переправу на аннексированный полуостров.

На фоне транспортного коллапса на юге обострилась военная ситуация. В воскресенье Россия и Украина обменялись массированными атаками беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, шесть украинских дронов атаковали столицу, еще два — район под Санкт-Петербургом. Из-за угрозы временно закрыли аэропорты, десятки рейсов задержали.

В Украине российские беспилотники ранили более 20 мирных жителей в Киеве и Харькове. В Николаеве дроны повредили портовую инфраструктуру, сообщил губернатор Виталий Ким.

На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил о заключении соглашений с западными странами и американской оборонной компанией для масштабного производства беспилотников. Он пообещал «сотни тысяч» новых дронов уже в этом году.

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