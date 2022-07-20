Ассоциация туроператоров России заявила, что, по информации их опроса, россияне впервые выезжали за рубеж в Турцию. В ходе исследования были опрошены 2,6 тыс. пользователей, 55% процентов из них впервые поехали за границу на морские курорты двух стран с развитой системой «все включено».

Более трети респондентов рассказали о поездке в Турцию, каждый пятый впервые выехал за рубеж в Египет, а каждый десятый — в Таиланд. Среди европейских стран лидируют средиземноморские государства — это Италия и Греция.

Турция традиционно популярна среди российских туристов: в прошлом году количество въезжающих в страну россиян за год увеличилось более чем вдвое — на 120%. Всего в 2021 году страну посетили около 4,7 млн россиян, их доля в иностранном турпотоке составила 16%. На втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов оказалась Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока).

В целом в 2021 году в страну приехали более 30,3 млн человек, по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 88%. Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1 млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).

Также стало известно, что Анкара в 2023 году планирует запустить первую в мире национальную программу экологического туризма, которая будет состоять из нескольких этапов. План рассчитан до 2030 года.

Проект «зеленого» туризма в Турции реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с Глобальным советом по устойчивому туризму. Эта программа поможет внедрить в местной индустрии туризма глобальные практики устойчивого развития и снизить загрязнения окружающей среды на основе Парижского соглашения по климату. В рамках инициативы Минтуризма Турции создаст для отелей соответствующие «зеленые» сертификаты.