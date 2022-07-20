Последняя в России АПЛ класса «Акула», ТК-208 «Дмитрий Донской», будет отправлена на утилизацию, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Крупнейшая из действующих атомных субмарин, она была построена в 1970-х и спущена на воду в 1980 году. Сейчас «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава ВМФ. Ранее он был способен нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39.

Модернизировать 170-метровый корабль и перезапускать его реактор не планируется, его дальнейшую эксплуатацию с учетом необходимого ремонта в прошлом году оценили как «излишне затратную и нецелесообразную».

Утилизация субмарины после консервации планируется в бухте «Севмаша» в Северодвинске. До этого туда же для порезки на металлолом прибыли еще две подлодки этого типа — «Северсталь» и «Архангельск». Хотя еще три субмарины, оставшиеся после развала СССР, были порезаны на металл еще в 2000-х, «Дмитрий Донской» прошел капитальный ремонт и с 2004 года был модернизирован под ракеты «Булава».

При этом источники ТАСС утверждают, что «Дмитрий Донской» сейчас выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, а решение по его дальнейшей судьбе будет принято в конце текущего года. «Очередные сообщения о выводе «Дмитрия Донского» из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки», — подчеркнул один из собеседников, однако эксперты оценивают такое опровержение скептически.

«Как правило, такие лодки живут лет 20-30, — заявил по этому поводу политолог и военный аналитик Александр Храмчихин. — «Дмитрий Донской» уже давно использовалась только как экспериментальная. Естественно, она никак не могла использоваться в военных целях, кроме как крупномасштабной ядерной войны».

Строительство АПЛ, подобных «Дмитрию Донскому», в 1970-х позволило СССР достичь паритета с США по морским стратегическим ядерным силам и заключить договор ОСВ-2. Позднее американцы модернизировали свои стратегические лодки класса «Огайо» под носители крылатых ракет «Томагавк».