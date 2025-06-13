Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников, включая США, активизировать усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану.

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, он заявил: «Это было односторонним действием со стороны Израиля. В этой связи я полагаю, что для многих союзников, включая Соединенные Штаты, крайне важно работать над деэскалацией. Я знаю, что они это делают».

Рютте охарактеризовал ситуацию, возникшую после атаки, как «стремительно развивающуюся» и подчеркнул срочность дипломатических усилий для снижения напряженности в регионе.

Он отметил, что союзники по НАТО «очень заинтересованы в том, чтобы обеспечить скорейшую деэскалацию конфликта».

Глава Альянса также прокомментировал опасения по поводу возможной ядерной эскалации.

«Нет, мы не близки», — сказал он.

Ранее армия Израиля заявила об атаке на Иран с участием 200 самолетов. По данным пресс-службы, в ответ Иран запустил около 100 беспилотников по территории Израиля.

Удары были нанесены по Тегерану, а также по городам Тебриз, Лурестан и Керманшах. Среди целей оказался и ядерный объект в Натанзе, расположенный в провинции Исфахан.

В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генерального штаба генерал-майора Мохаммада Багери и командующего Революционной гвардией генерал-майора Хоссейна Салами. Также сообщается о гибели шести ученых-ядерщиков.

По информации СМИ, в Тегеране зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения.