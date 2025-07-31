Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупки российской нефти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил Дели 100-процентными пошлинами за экономическое сотрудничество с Россией.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, поставки были остановлены на этой неделе. В частности, от российской нефти отказалась Indian Oil Corporation — крупнейшая госкомпания страны, управляющая половиной всех НПЗ в Индии. Также о приостановке закупок сообщили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical.

По словам собеседников агентства, индийские НПЗ начали искать альтернативные поставки на спот-рынке. В качестве замены они рассматривают сырье из стран Ближнего Востока и Западной Африки.

Несмотря на это, крупнейшими покупателями российской нефти в Индии остаются частные компании — Reliance Industries и Nayara Energy, в которой долю имеет российская «Роснефть». Nayara Energy попала под 18-й пакет санкций Евросоюза, который также охватил более сотни танкеров, задействованных в поставках нефти из России. Всего под санкции ЕС попало 444 судна.