Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупки российской нефти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил Дели 100-процентными пошлинами за экономическое сотрудничество с Россией.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, поставки были остановлены на этой неделе. В частности, от российской нефти отказалась Indian Oil Corporation — крупнейшая госкомпания страны, управляющая половиной всех НПЗ в Индии. Также о приостановке закупок сообщили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical.
По словам собеседников агентства, индийские НПЗ начали искать альтернативные поставки на спот-рынке. В качестве замены они рассматривают сырье из стран Ближнего Востока и Западной Африки.
Несмотря на это, крупнейшими покупателями российской нефти в Индии остаются частные компании — Reliance Industries и Nayara Energy, в которой долю имеет российская «Роснефть». Nayara Energy попала под 18-й пакет санкций Евросоюза, который также охватил более сотни танкеров, задействованных в поставках нефти из России. Всего под санкции ЕС попало 444 судна.
С начала войны в Украине поставки российской нефти в Индию увеличились более чем в 30 раз. В первом полугодии 2025 года ежедневный объем импорта составлял около 1,75 млн баррелей, покрывая более трети потребностей Индии в импортной нефти. В июне показатель вырос до 2 млн баррелей в сутки, что составляло более половины морского экспорта нефти из России.
Согласно оценкам центра CREA, с начала действия нефтяного эмбарго ЕС Индия заплатила России около 100 млрд евро за поставки нефти, уступая только Китаю, где сумма достигла 125 млрд.
Как сообщает Bloomberg, после заявлений Трампа в середине июля о возможных 100-процентных пошлинах для стран, снабжающих Россию валютой за нефть, в индийской нефтяной отрасли началась паника. Руководители НПЗ ожидают официальных рекомендаций от правительства, в то время как компании уже начали переориентироваться на другие источники поставок.