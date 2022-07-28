Крупнейшие американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin столкнулись с дефицитом запчастей и нехваткой рабочей силы, пишет Financial Times. Из-за этого предприятиям уже пришлось пересмотреть прогнозы на 2022 год по прибыли в сторону понижения.

Исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз сообщил изданию, что в компании «определенно не удовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале», так как «заказы были незаурядные, их осуществление — не очень».

По словам представителя предприятия, в нормальных условиях на заводах компании в 90–95% случаев имеются необходимые детали, но с апреля по июнь из-за проблем с цепочками поставок их количество сократилось наполовину.

Также в компаниях Raytheon и Lockheed подтвердили, что не смогли компенсировать потери из-за отсутствия сотрудников в начале года, когда началась эпидемия омикрона. Предприятия сомневаются в успешном решении в 2022 году проблемы с дефицитом деталей и недостатком рабочих рук.

Однако долгосрочные перспективы представители оборонной отрасли считают оптимистичными. По их словам, на это указывает рост заказов от западных правительств, причем, по словам Хэйза, покупателей интересуют системы ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, крылатые ракеты «Томагавк» и глушители нового поколения.

До этого стало известно, что компания Lockheed Martin намерена в два раза нарастить производство ПТРК Javelin: она будет ежегодно выпускать до 4 тыс. единиц этого оружия, говорил глава компании Джим Тайклет. По его словам, у компании нет опасения, что ее продукция окажется излишней после завершения конфликта на Украине, так как в мире есть другие регионы, где этот вид вооружения востребован.

В мае сообщалось, что из-за войны в Украине капитализация крупных западных оборонных корпораций, которые поставляют туда оружие, выросла с 24 февраля на $53 млрд. По данным Кильского института мировой экономики, корпоративных сайтов и фондовых бирж, общая стоимость 18 изученных компаний увеличилась с $491 млрд (21 февраля) до $544 млрд (24 мая). В то же время фондовые рынки США и Европы в целом потеряли за этот период около 10%.