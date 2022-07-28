Федеральный комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США повысил диапазон базовой ставки — процент, под который коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки — на 0,75 п. п. второй раз подряд, до 2,25–2,5%. Как отмечает Bloomberg, это самое серьезное ужесточение политики с 1980-х годов.

Регулятор в своем релизе связал это решение с повышенным уровнем инфляции из-за «дисбаланса спроса и предложения», связанного с пандемией COVID-19, а также с высокими ценами на продукты питания и энергоносители. Также на повышении цен сказалась война в Украине. ФРС также допустила, что будет и дальше повышать ставку.

Большинство финансовых аналитиков ожидало повышения ставки именно на 0,75 п. п., сказано в публикации. ФРС вынуждена форсировать ее повышение на фоне резкого роста цен: в июне потребительская инфляция составила 9,1%, это максимальное значение с 1981 года. Главными причинами инфляционного давления стали сбои в цепочках поставок из-за продолжающихся локдаунов в Китае и последствий вторжения России в Украину. При этом особенно чувствительным для экономики страны оказался рост цен на пшеницу и энергоносители.

Также регулятор подтвердил планы по расширению с сентября программы сокращения баланса в два раза — до $95 млрд.

ФРС начала повышать ставку в марте, с околонулевых значений (0–0,25%) впервые с 2018 года. Также с июня регулятор осуществляет «количественное ужесточение», то есть распродает с баланса ипотечные и казначейские облигации, чтобы убрать с рынка «лишнюю» ликвидность в условиях разгона инфляции. «Вторжение России в Украину вызывает огромные экономические и человеческие трудности. Последствия для экономики США весьма неопределенны, но в ближайшем будущем связанные с этим события, вероятно, создадут дополнительное повышательное давление на инфляцию и снизят экономическую активность», — сообщал тогда регулятор.

Несмотря на свои действия ФРС и ее глава Джером Пауэлл подвергаются критике из-за того, что не сразу отреагировали на рост цен и посчитали повышенную инфляцию временным явлением. Теперь же резкое ужесточение монетарной политики может привести к рецессии, считают эксперты: уже появились признаки замедления экономики. К примеру, в июне число домов, строительство которых началось в этом месяце, сократилось на 2% по сравнению с маем, до минимальных цифр с сентября прошлого года. Опережающий индикатор GDPNow от Федерального резервного банка Атланты также показывает, что сокращение экономики уже началось и ВВП во втором квартале упал на 1,6%.

Причин для оптимизма действительно мало: как отмечается в публикации «Эксперта», долговой рынок США уже около месяца торгуется в инверсии, то есть доходность длинных облигаций — ниже коротких, причем разница в ставках оказалась максимальной с 2000 года. «Этот индикатор почти никогда не ошибается, — сказано в статье. — Кроме того, 3-месячные бумаги торгуются почти с такой же доходностью, что и десятилетки, что само по себе говорит о крайне тяжелом положении дел».

Есть проблемы и на рынке труда: если изучить тренд в числе заявок на пособие по безработице, то выясняется, что на прошлой неделе их количество в США подскочило до максимума с ноября 2021 года. В то же время количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 7 тыс. достигло 251 тыс. человек.

По словам Пауэлла, ФРС ждет, что инфляция в ближайшие месяцы начнет снижаться. Его высказывание стало «катализатором мощного ралли на рынке акций», заявляют журналисты. «Высокотехнологичный Nasdaq вырос сразу на 4%, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,5%. Таким образом рынок выразил надежду, что Федрезерв откажется от приверженности чрезмерному ужесточению, — говорится в публикации. — К слову, на рынке ставок резко снизились ожидания еще одного повышения ставки на 75 п. п. до конца года, а на следующий год трейдеры теперь ждут активного смягчения политики». Однако, по мнению автора статьи, «надежды эти могут вскоре рухнуть», как это было после предыдущих двух заседаний ФРС, «когда ралли вскоре сменялось медвежьим рынком».

Ранее стало известно, что в первом полугодии многие фондовые рынки разных государств столкнулись с наихудшими результатами за десятилетия — с 1970-х. Так, американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21% — по подсчетам Dow Jones Market Data, о которых сообщает The Wall Street Journal, это стало рекордным снижением более чем за 50 лет. Помимо этого, с проблемами столкнулись и рынки облигаций — по подсчетам iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, рынок американских корпоративных облигаций инвестиционного уровня потерял с начала года 11%. Из-за этого первое полугодие 2022 года стало худшим в истории для таких рынков.

Из-за этого Центробанки стран, в том числе и США, агрессивно повышают процентные ставки и сокращают балансы, лишая рынки ликвидности, что порождает опасения как минимум сильного замедления экономического роста, а возможно, и рецессии. Всемирный банк в июньском отчете написал, что мировая экономика входит в период «хилого роста и повышенной инфляции», который может оказаться длительным. Тогда он резко снизил прогноз роста мирового ВВП в этом году — до 2,9% (по сравнению с январской оценкой в 4,1% и ростом на 5,7% в 2021 году).