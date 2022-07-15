Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность из-за усугубления энергетического кризиса в стране. Такое предположение сделал автор The Telegraph Дэниел Джонсон в своей статье «Лицемерная Германия поставлена на колени». Журналист отметил, что в стране начали искать виновных в том, что Германия выбрала отказ от развития атомной энергетики и впала в полную зависимость от энергоносителей из России. Две трети избирателей осуждают Шольца за его «бессилие в обеспечении энергетической безопасности страны», говорится в публикации.

Немцы и правительство страны находятся в панике из-за острого энергетического кризиса и страха перед будущим, посчитал Джонсон. «Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю, — написал он. — В таком случае Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х: экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до 6 млн рабочих мест окажется под угрозой». По мнению журналиста, Шольц рискует остаться без своей должности, если не «капитулирует перед [президентом России Владимиром] Путиным».

Ранее немецкие власти заявляли, что планируют отказаться от российского угля и нефти ближе к концу лета. Так, правительство страны собирается перестать покупать уголь у России с 1 августа, а от поставок нефти собираются отказаться с 31 декабря.

Однако пока Германия продолжает получать российский газ, хотя объемы поставок значительно сократились с момента вторжения России в Украину. В июне Москва на 40% сократила поставки газа по «Северному потоку», сославшись в том числе на то, что немецкая Siemens Energy из-за санкций не вернула из Канады вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок. В результате переговоров властей Германии и Канады власти последней решили вернуть турбину. Таким образом, Россия была лишена предлога, чтобы не возобновлять поставки по газопроводу.

Жители и власти Германии с начала войны столкнулись с масштабным энергетическим кризисом. Мэрия Берлина даже предложила отключить подсветку крупнейших культурных объектов, Бранденбургских ворот и Красной ратуши, чтобы сэкономить электроэнергию.

Ранее Берлин на фоне кризиса не раз призывал жителей экономить электричество, а министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что страна сможет пережить зиму только при значительной экономии энергии и полных хранилищах. В частности, министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер заявляла, что школы и вузы в стране могут закрыться из-за перебоев в поставках газа. Занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены или даже отменены, допустила она.

Также, чтобы избежать банкротства энергетических компаний, ранее правительство Германии поддержало закон, который позволяет перекладывать издержки из-за растущих цен на газ на конечных потребителей. Эта мера предосторожности нужна на случай, если Россия решит прекратить поставки газа в страну.

В начале июля министр энергетики страны Роберт Хабек представил свой план по поставкам сжиженного природного газа. Однако представители Христианско-демократического союза в бундестаге посчитали его провальным, а один из них, Торстен Фрай, призвал приложить все усилия, чтобы быстро заполнить газохранилища и немедленно возобновить работу угольных электростанций. Представитель Союза судовладельцев Мартин Крёгер также пояснил, что у Германии нет СПГ-танкеров, которые могли бы перевозить топливо на большие расстояния, по всему миру доступно почти 500 таких судов, но спрос на них велик.