Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского предложила использовать двухпусковую схему, предполагающую запуск двух носителей, для выведения спутников на высокие околоземные орбиты. Об этом пишет ТАСС. Соответствующая заявка распространена Федеральным институтом промышленной собственности.

«Способ выведения космического аппарата на высокую орбиту, заключающийся в том, что ракета-носитель выводит на низкую околоземную орбиту орбитальный блок, состоящий из разгонного блока и космического аппарата, отличается тем, что второй ракетой-носителем выводят на ту же низкую околоземную орбиту второй разгонный блок», — сказано в заявке.

На околоземной орбите разгонные блоки ракет стыкуются друг с другом и осуществляют дальнейшее довыведение космического аппарата в заданную позицию. Тип ракеты-носителя и разгонного блока в документе не указаны.

В конце июля новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что после 2024 года Россия выйдет из проекта Международной космической станции. После заявления Борисова в NASA сообщили, что не получали от российской стороны никаких официальных уведомлений о планах выйти из проекта МКС. После этого российская сторона связалась с американской и сообщила, что останется на МКС до тех пор, пока не создаст собственную станцию. Россия сможет приступить к ее строительству не раньше 2028 года, следует из интервью руководителя полетов российского сегмента МКС Владимира Соловьева журналу «Русский космос».

Ранее научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина сообщило, что разгонный блок «Фрегат-СБУ» для ракеты «Союз-5» будет готов к запуску через три года.

Зимой 2021 года американский портал NASASpaceFlight.com писал, что третий запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и 2,4-тонным макетом полезной нагрузки не прошел полностью штатно. Во время выведения макета полезной нагрузки на геопереходную орбиту двигатель отказал, и его не удалось включить второй раз.