Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении 41-летнего периода терроризма в стране. Выступая на консультативном совещании правящей партии, он подвел итоги противостояния, которое началось 14 августа 1984 года с первых терактов в провинциях Сиирт и Хаккяри.

«Вчерашний день стал поворотной точкой — эпоха, длившаяся 47 лет, эпоха террора, с Божьей помощью, подошла к концу», — заявил турецкий лидер.

«Мы не забыли наших мучеников и не забудем. Наша Родина, с Божьей помощью, будет существовать вечно, наш флаг с полумесяцем и звездой будет вечно свободно развеваться в наших небесах», — рассказал Эрдоган.

За четыре десятилетия конфликта Турция потеряла около 10 тыс. сотрудников силовых структур и почти 50 тыс. гражданских лиц. Экономический ущерб составил 2 трлн долларов.

По словам президента, силовые методы лишь усугубляли ситуацию: «Действия вне рамок закона и легитимности не искореняли терроризм, а наоборот, разжигали его и предоставляли террористам благодатную почву».

Эрдоган подчеркнул успехи своего правительства в борьбе с угрозой: развитие оборонной промышленности, производство собственного оружия и трансграничные операции. «Мы взяли наши границы под полный контроль», — отметил он.

В ходе выступления президент почтил память шехидов: «Мученики, которые оросили родную землю своей кровью, окрасили наш флаг алой кровью, навсегда останутся венцом наших голов».

Эрдоган также вспомнил о 30-й годовщине геноцида в Сребренице, пообещав продолжить поддержку Боснии и Герцеговины.