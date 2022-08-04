Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию туризма «Благословенное паломничество» в рамках тюркского мира, об этом сообщается на официальном сайте властей страны. Концепция была предложена Узбекистаном в рамках сотрудничества с Организацией тюркских государств.

Помимо прочего, документ предусматривает укрепление связей в сфере туризма со странами-членами объединения, организацию туров по объектам паломничества и культурного наследия, проведение регулярных пропагандистских мероприятий в рамках паломнического туризма, привлечение туристов путем проведения семинаров, симпозиумов, конференций, научно-практических форумов, публикации материалов в научно-популярных изданиях о научном и культурном наследии великих мыслителей в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Маргилане, Коканде.

Также страны-участницы договора будут совместно готовить научно-аналитические и раздаточные материалы, художественные, театральные, кинопроизведения и книги. Они создадут и будут продвигать бренд «Благословенное паломничество», а в Узбекистан будут привлекаться туристы из государств-членов и наблюдателей объединения. Члены организации поставили перед собой задачу достигнуть культурного сближения представителей молодого поколения тюркских народов и сформировать у них такие ценности, как почитание национальных традиций и предков.

Особое внимание в постановлении Мирзиёев уделил Коканду, который был объявлен «Столицей туризма тюркского мира» в 2022 году. В этом городе отремонтируют и отреставрируют некоторые объекты материального культурного наследия, примут практические меры по развитию инфраструктуры и проведению просветительских мероприятий. Помимо этого, при Кокандском университете создадут факультет туризма и Центр гостиничной практики, Академический хостел, Академический центр туризма, открытую библиотеку и издательство.

В начале июня в Коканде состоялась международная научная конференция «Роль Кокандского ханства в развитии государственности и культурного наследия тюркских народов». В ней приняли участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, 20 докладчиков из других стран, а также более 50 представителей международных организаций и экспертного сообщества.

Концепция также предусматривает, что со следующего года в Узбекистане раз в два года будут проводить выставку и научную конференцию на тему «Значение маргиланских шелковых тканей на международном рынке», фестиваль «Лаванда», международный фестиваль «Тюркоязычная молодежь» для студентов вузов и молодежи, а также международный медиатур «Благословенное паломничество» и, в его рамках, встречу формата «В2В» для бизнесменов, представителей СМИ и блогеров тюркских стран.

Также президент поручил внести предложения по увеличению числа регулярных и чартерных авиарейсов из государств-членов и наблюдателей организации.