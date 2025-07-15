Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии памяти 15 июля в управлении специального назначения МВД в Гёльбаши. Он напомнил, что девять лет назад террористическая организация FETÖ попыталась уничтожить турецкую государственность, атаковав парламент, резиденцию президента, полицию и другие ключевые объекты.

«В ту ночь мы пережили одно из самых тяжелых предательств в нашей тысячелетней истории. 253 человека стали мучениками, тысячи получили ранения. Эта боль остается живой», — сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что погибшие полицейские были «символами мужества и преданности родине».

Эрдоган пообещал, что борьба с FETÖ будет продолжаться «без ослабления, без колебаний, с максимальной решимостью». Он подчеркнул, что государство не простит «предателей, направивших оружие на собственный народ, и продавших душу за доллар».

Президент выразил уверенность, что память о героях 15 июля будет передана новым поколениям: «Шехиды навсегда займут особое место в сердцах нации. FETÖ будет проклята, а павшие за родину — вечно чтиться».

Он напомнил, что «шехид» означает «свидетель, присутствующий».

«Они слышат нас, видят нас и, иншаАллах, находятся в наивысших степенях рая», — отметил Эрдоган, завершив речь словами поэта: «Этот путь — путь истины. Мы не знаем, что такое отступать».

Президент пожелал терпения семьям шехидов и мира всей нации: «Пусть шехиды покоятся в свете, пусть Аллах сделает нас достойными их жертвы».