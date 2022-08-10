Специалисты Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» изобрели и запатентовали систему заправки беспилотных летательных аппаратов в полете. Это изобретение позволит производить заправку в любое время года и суток в автоматическом режиме, а пребывание дронов в воздухе будет увеличено, сообщает ТАСС.

«Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полете в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надежность и безопасность на этапе стыковки, а в случае ее применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна», — сообщается в посвященном изобретению документе Федерального института промышленной собственности. Также ожидается, что новая разработка повысит безопасность и надежность на этапе стыковки конуса беспилотника-заправщика с заправочной штангой заправляемого беспилотника вне зависимости от спутниковой навигационной системы. Для использования изобретения могут применяться штатные средства, входящие в состав бортового радиоэлектронного оборудования воздушных судов, добавили разработчики.

По задумке изобретателей, заправка будет происходить при помощи беспилотника-заправщика, который оснащен заправочным шлангом с установленным конусом, агрегатом заправки, блоком управления, датчиком положения конуса и датчиком стыковки.

Как утверждают разработчики, ближайший аналог изобретения, который был запатентован в США, обладает недостатками по сравнению с их изобретением. Так, он отличается «большими психофизическими нагрузками на пилота самолета-заправщика ввиду отсутствия у него точных координат о взаимном положении конуса и штанги». Также они упомянули, что американская разработка может применяться только при малом расстоянии, что снижает и надежность, и безопасность заправки и делает невозможной заправку в сложных метеоусловиях, особенно в темное время суток.

Первая дозаправка БПЛА в полете была осуществлена в 2015 году боевым беспилотником X-47 Pegasus американской компании Northrop Grumman и заправщиком Omega Air KC-707.

В июне появилась информация о том, что в России разрабатывают беспилотный летательный аппарат палубного базирования. Его первый испытательный полет должен состояться через три года, а эскизное проектирование ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования запланировано на вторую половину 2022 года. В 2024 проект должен быть сдан.