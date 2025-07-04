Талибы в мире

«Талибан» постепенно выходит из изоляции. В конце 2023 года Казахстан вычеркнул движение из списка террористов, за ним последовал Кыргызстан, а 17 апреля 2025 года аналогичное решение приняла и Россия.

Шаг не стал неожиданностью. После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году Москва смогла выстроить с ними тесные контакты. Они были частыми гостями различных мероприятий и форумов в России — с 2022-го не пропустили ни одного ПМЭФ.

Теперь устранены и оставшиеся юридические нестыковки. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан (ИЭА). 3 июля сотрудники посольства, представляющего правительство талибов в Москве, вышли на балкон здания и торжественно подняли флаг «Талибана».

«Со стороны России это вполне логичный шаг, — говорит TRT на русском эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. — Нынешний афганский режим вполне лоялен РФ и не является ее каким-то непримиримым противником. Как следствие, стала необходима подобная легализация — признание власти, с которой, по сути, уже выстроены рабочие отношения».

Но вряд ли решение российским властям далось просто. Главный аргумент, которые ранее озвучивали в МИД, «Талибан» — это реальность на земле, и ничего с этим сделать нельзя. В Москве пытались добиться от нынешнего руководства Афганистана уважения прав человека и инклюзивности власти, — но те в этом вопросе гибкости не проявили.

Тем не менее эксперты допускают, что примеру Кремля могут последовать и другие страны. «Логика истории и предыдущих подобных случаев показывает: если афганские власти будут активно работать в этом направлении, а к процессу подключатся крупные геополитические игроки, заинтересованные в нормализации, то легитимизация будет происходить быстро», — сказал TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

Высоки шансы, что следующим может стать Китай — там уже приветствовали «новый виток развития отношений между РФ и Афганистаном». Аналогичный шаг могут предпринять и некоторые государства Центральной Азии. Мотивация — та же: необходимость учитывать реалии, которые сложились на афганской территории, и выстраивать отношения с реально действующей властью.

Экономические выгоды

Сегодня в Москве и Кабуле особенно подчеркивают перспективы развития экономического взаимодействия. «Полагаем, что акт официального признания правительства Исламского Эмирата Афганистан придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества наших стран в различных областях», — говорится в заявлении МИД РФ.

Правда, конкретные отрасли не называются. Эксперты считают, речь может идти об углублении уже сложившихся контактов. Из последнего — в мае этого года российская компания «Интеко Групп» подписала с талибами соглашение о разведке и добыче нефти, а также строительстве НПЗ. А на Казанском форуме в 2025 году были подписаны пять меморандумов о сотрудничестве в сфере транспорта, авиации и торговли.

«Представители ИЭА активно взаимодействуют с российскими официальными лицами, и эти контакты станут еще более плотными. Будут развиваться экономические и торговые связи. То есть начнет формироваться нормальное двустороннее сотрудничество», — предположил в беседе с TRT на русском Андрей Онтиков.

Также речь может идти о вопросах, связанных с энергетическим сектором, с добычей полезных ископаемых, возможны инфраструктурные проекты, отметил Денис Денисов.

Ранее Москва уже выражала заинтересованность в развитии железнодорожной сети в Афганистане с выходом на Пакистан. Предполагаемый маршрут: Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Дорога может открыть для России доступ к пакистанскому порту в Аравийском море и тем самым позволит частично обойти санкционные маршруты. Проект экономического обоснования пока в стадии разработки.

Риски и вызовы

Опрошенные TRT на русском эксперты убеждены: хотя новая афганская власть воспринимается неоднозначно, она сделала крайне важную вещь — стабилизировала ситуацию в государстве. Общее число вооруженных столкновений существенно сократилось, страна стала более привлекательна для туризма.

«Если раньше в Афганистане действовало множество конкурирующих полевых командиров и вооруженных группировок, то теперь структура власти переформатировалась — с централизованным управлением и контролем над всеми регионами. Да, стабильность условная, но все же — это качественное изменение», — подчеркивает Денис Денисов.

У нового афганского правительство есть масса проблем: с правами человека, системой образования, отношением к женщинам. «Но любой худой мир лучше доброй ссоры, — также отмечает президент Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев. — Изменить ситуацию нельзя. Можно надеяться, что со временем они хотя бы условно «наденут костюм» и начнут понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. А торговля и экономические связи здесь могут сыграть роль инструмента социализации».

По его словам, самое главное для региона, особенно соседей Афганистана, — чтобы не произошел экспорт радикального фундаментализма. «Но тут важно понимать: «Талибан» — это не ИГИЛ. Они больше про пуштунскую идентичность, про союзы внутри одного этноса и одного региона. Да, они не отпускают детей в школу. Но, в отличие от ИГИЛ, они не стремятся к экспансии вовне».

Как ни парадоксально, но решение о признании талибов может снизить напряжение в регионе, продолжает Лепсибаев: «Потому что лучше хоть какая-то централизованная власть, чем тридцать разрозненных феодальных командиров, каждый из которых может в какой-то момент решить: «А не пойти ли мне в Таджикистан с войной». Сейчас же, пусть и условно, но есть один центр принятия решений. И с этим уже можно как-то работать».