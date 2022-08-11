Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать совместные транспортные компании с Пакистаном и Туркменистаном для автомобильных грузоперевозок, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующее решение было принято на презентации о развитии и диверсификации международных транспортных коридоров. Также в ходе мероприятия сообщалось, что в Узбекистане количество экспортеров превысило 7,5 тыс., объем экспорта увеличился в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и достиг $8,2 млрд и были налажены поставки продукции на 32 новых рынка. Также участники презентации отчитались о том, что в стране ускоряются процессы, связанные со вступлением во Всемирную торговую организацию. В связи с этим Мирзиёев поручил решить вопросы с получением дополнительных разрешений на поставки экспортной продукции в Европу.

«Развитие сферы транспорта является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики, — посчитал президент. — Экспорт и инвестиции будут увеличиваться тогда, когда себестоимость грузоперевозок будет низкой».

Из-за роста затрат на перевозку грузов власти страны уже предоставили компаниям-экспортерам 170 млрд сумов ($15,4 млн) на частичную компенсацию расходов. При этом размер субсидии на транспортные расходы для предприятий, экспортирующих готовую продукцию в Европу, был увеличен с 50% до 70%, а продукция начала поставляться за рубеж по девяти транспортным коридорам.

Мирзиёев также поручил Минтрансу предложить наиболее оптимальные маршруты для предпринимателей, чтобы снизить их транспортные затраты, и ускорить реконструкцию автодороги «Кунград – Бейнау», связывающую Узбекистан с Казахстаном. Это необходимо, чтобы полностью задействовать вагоностроительные мощности, говорилось на презентации.

Ранее президент Узбекистана провел совещание по вопросам расширения сотрудничества со странами Центральной Азии, на котором сообщил, что за последние пять лет объем торговли Ташкента с ними увеличился в 2,5 раза и превысил $6 млрд.

В начале августа власти Узбекистана сообщали о создании концепции туризма «Благословенное паломничество» в рамках тюркского мира. Она предусматривает укрепление связей в сфере туризма со странами-членами объединения, организацию туров по объектам паломничества и культурного наследия, проведение регулярных пропагандистских мероприятий в рамках паломнического туризма, привлечение туристов путем проведения семинаров, симпозиумов, конференций, научно-практических форумов, публикации материалов в научно-популярных изданиях о научном и культурном наследии великих мыслителей в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Маргилане, Коканде.