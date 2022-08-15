Массовая гибель рыбы в реке Одре является катастрофой немыслимых масштабов, сообщила мэр немецкого города Шведт Аннекатрин Хоппе радио RBB. Мор начался из-за загрязнения водоема, его последствия отразятся на рыбной промышленности и туризме, добавила она.

«Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас сложилась в Одре, является экологической катастрофой немыслимых масштабов. Туризм, а также пастбищная и рыбная промышленность серьезно пострадали, — заявила Хоппе.

Одра протекает через Чехию, Польшу и Германию. В Польше она является третьей по длине рекой (840 км) и одной из основных в сфере рыбного промысла. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, огромное количество токсичных отходов могло быть сброшено в реку преднамеренно с целью нанести ущерб экологии. В связи с этим власти Польши объявили награду в размере одного миллиона злотых ($228 тыс.) тому, кто найдет виновных в загрязнении Одры.

Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в озере Клубничное Алтайского края. Тогда начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды и экологии региона Сергей Дегтярь заявил, что причиной произошедшего стало обмеление водоема, в котором не велась рыбохозяйственная деятельность. Он также уточнил, что водоем отсутствует в реестре водных объектов.

Власти Германии ранее столкнулись с проблемами из-за рекордного обмеления Рейна. Также обмелели и другие европейские реки, в том числе итальянская По. Однако ситуация с главной немецкой рекой оказалась наиболее серьезной, так как в Германии Рейн является одним из ключевых водных каналов, который связывает промышленные центры страны с портами Северного моря, из которых продукция поставляется на мировые рынки.

По нему возят зерно, химикаты, полезные ископаемые, уголь и нефтепродукты, в том числе топочный мазут. Всего каждый год по реке переправляется около 300 млн тонн грузов — между Базелем, где пересекаются торговые пути Швейцарии, Германии и Франции, и Северным морем. По Рейну осуществляется около 80% всех водных перевозок внутри страны.

Из-за падения уровня воды в реке кораблям порой приходится идти по ней загруженными лишь на четверть. Большие суда, рассчитанные на 6 тыс. тонн, в нынешней ситуации могут взять на борт не больше 800 тонн. При этом ожидается, что жара и засуха в стране будут продолжаться в ближайшее время.