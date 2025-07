Аномальная жара на прошлых выходных в Европе привела к тому, что крупнейшие местные реки, в том числе немецкий Рейн и итальянская По критически обмелели. Как сообщает Politico, это серьезно влияет на грузовое судоходство в Европе, так как суда не могут пройти через эти реки, будучи полностью загруженными. Это мешает планам Евросоюза перенести большую долю грузоперевозок с суши на воду. Ранее Еврокомиссия рассматривала возможность увеличить речные грузоперевозки на 25% к 2030 году и на 50% — к 2050.

В Германии Рейн является одним из ключевых водных каналов, который связывает промышленные центры страны с портами Северного моря, из которых продукция поставляется на мировые рынки. По нему возят зерно, химикаты, полезные ископаемые, уголь и нефтепродукты, в том числе топочный мазут. Всего каждый год по реке переправляется около 300 млн тонн грузов — между Базелем, где пересекаются торговые пути Швейцарии, Германии и Франции, и Северным морем. По Рейну осуществляется около 80% всех водных перевозок внутри страны.

Из-за падения уровня воды в реке кораблям порой приходится идти по ней загруженными лишь на четверть. Большие суда, рассчитанные на 6 тыс. тонн, в нынешней ситуации могут взять на борт не больше 800 тонн, — пояснил эксперт из голландской судоходной промышленной группы KBN Лени ван Тооренбург. При этом ожидается, что жара и засуха в стране будут продолжаться в ближайшее время.

Также низкий уровень воды в Рейне влияет на выработку электроэнергии двумя крупными угольными электростанциями Германии. Химическая компания BASF заявила ранее, что допускает сокращение производства, если маловодье повлияет на логистику.

В 2018 году немецкие власти и бизнес уже сталкивались с аналогичными трудностями из-за жары и падения уровня воды в Рейне, и до рекордных значений того времени нынешнее мелководье пока не дошло. Описанные трудности сказываются и на экологии, так как обмеление ведет к росту концентрации загрязняющих веществ, что может стать проблемой для рыбоводства, промышленности (компании используют рейнскую воду для охлаждения производственных систем) и безопасности. Кроме того, чем ниже уровень воды, тем быстрее поток, а в Рейне до сих пор продолжают находить боеприпасы, оставшиеся там еще со времен Второй мировой войны.

Еще два года назад Кильский институт мировой экономики спрогнозировал, что один месяц без дождей на Рейне сократит объем промышленного производства Германии на 1%.

Упал уровень и других европейских рек: По — самая протяженная в Италии — переживает рекордную засуху за последние 70 лет, из-за чего в июле в населенных пунктах вдоль реки была объявлена чрезвычайная ситуация. По настолько обмелела, что рыбаки в окрестностях Мантуи обнаружили на обнажившемся берегу американскую авиабомбу времен Второй мировой войны, и для ее обезвреживания пришлось эвакуировать почти 3 тыс. жителей округи.

Пострадала и Великобритания: там впервые в истории пересох исток Темзы, из-за чего официально он переместился вниз по высохшему руслу, сообщала The Guardian со ссылкой на природоохранную организацию The Rivers Trust. «После продолжительного периода засушливой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более 5 миль (8 км) вниз по течению», — заявлял директор по научной работе The Rivers Trust Роб Коллинз.

Понижение уровня воды в Рейне — не единственная проблема, с которой Германия столкнулась в последнее время. В стране прогрессирует инфляция, растут цены и увеличивается дефицит энергии из-за войны в Украине и отказа от поставок газа из России. Из-за этого, в частности, ближайшей зимой миллионы немцев не смогут платить за отопление, может быть осложнена работа крематориев в стране, а в Мюнхене пришлось снизить минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустить программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.