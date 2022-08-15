Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний незадолго до начала военной «спецоперации» России в Украине. Об этомсообщает Bloomberg со ссылкой на сайт фондовой биржи Саудовской Аравии.

Его инвестиционная фирма Kingdom Holding Co. купила депозитарные расписки, выпущенные ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» в феврале. Согласно графику инвестиций за три года, саудовский принц решил вкладываться в российские компании-гиганты только в 2022 году, и при общей сумме вложений в почти 5 млрд саудовских риалов (более $1,3 млрд) из них 1,37 млрд ($365 млн) его фирма инвестировала в «Газпром», а 196 млн ($52 млн) — в «Роснефть». Сейчас стоимость этих бумаг резко упала из-за санкций и войны.

Аль-Валид ибн Талал является племянником нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Он считается одним из самых богатых людей королевства и одним из наиболее известных международных инвесторов. Принц сотрудничал с Биллом Гейтсом, являясь одним из совладельцев Four Seasons Hotels, а в 2004 году оказывал поддержку Microsoft в экспансии в Саудовской Аравии. В 2017 г. американский Forbes оценивал состояние Аль-Валида ибн Талала в $18,7 млрд. Среди инвестиций Kingdom Holding также агрегатор такси Lyft, Twitter и Citigroup.

До этого стало известно, что «Газпром» решил не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — заявил по этому поводу зампредседателя правления компании Фамил Садыгов. Ранее сообщалось, что Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых на добываемый «Газпромом» газ. Сумма дополнительных изъятий в 2022 году может составить 416 млрд руб.

В июне сообщалось, что Саудовская Аравия разместила около 50 млрд риалов ($13 млрд) в качестве срочных депозитов. Это решение было призвано помочь стране пережить кризис банковской ликвидности в стране — самый сильный за последнее десятилетие — который мешает королевству строить «города будущего».