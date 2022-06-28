Центральный банк Саудовской Аравии разместил около 50 млрд риалов ($13 млрд) в качестве срочных депозитов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Это решение призвано помочь стране пережить кризис банковской ликвидности в стране — самый сильный за последнее десятилетие — который мешает королевству строить «города будущего».

В июне Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку, а саудовским банкам предоставили деньги со скидкой к трехмесячной Межбанковской ставке предложения Саудовской Аравии (Saibor), чтобы повысить их ликвидность. Условия ликвидности на данный момент являются самыми жесткими с конца 2008 года. Тогда цена на нефть опустилась ниже $40 за баррель.

Банки получили финансирование от Центробанка страны как минимум тремя отдельными траншами: первый и второй состояли из трехмесячных депозитов на общую сумму около 15 млрд риалов ($4 млрд) каждый. За последнее время они получили еще один транш, утверждают источники Bloomberg. Вливания уже повлияли на ставку, и с 17 июня она упала на 17 базисных пунктов до 3,13% — это самое большое падение более чем за месяц.

При этом в королевстве опасаются, что ликвидность банков повлияет на экономику. Ранее власти страны мобилизовали капитал для финансирования мегапроектов королевства — так называемых «городов будущего» Neom, Red Sea Project и Diriyah Gate.

В текущем году Эр-Рияд находился на пути к первому профициту бюджета примерно за десятилетие: стране удалось заработать на резком росте цен на нефть и увеличении ее добычи на фоне украинского кризиса.

Ранее министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан заявял, что власти страны будут удерживать избыточные доходы от нефти по крайней мере до начала 2023 года, чтобы разорвать цикл бумов и спадов экономики из-за продажи нефти.

Хотя представители финансового рынка ожидали, что высокие цены на нефть быстрее приведут к росту вкладов в банки, что облегчит кризис ликвидности, он отстал от роста кредитного рынка Саудовской Аравии, к которому привел ипотечный бум.

Ранее стало известно, что к визиту американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию готовится сделка США с саудитами по поводу увеличения добычи нефти. Вашингтон давно добивается ее, чтобы заменить российские поставки и снизить цены на энергоносители, которые увеличились до максимумов за 14 лет. СМИ писали, что в ходе переговоров США планирует предложить саудитам передачу под суверенитет страны двух островов в Красном море, Тирана и Санафира, которые сейчас находятся под египетским контролем.

В начале июня инвесторы рассказали о самых привлекательных проектах в Саудовской Аравии, которыми оказались «города будущего». Самым востребованным стал строящийся на берегу Красного моря город Neom (за него проголосовал 41% инвесторов). За ним следует Red Sea Project (за него проголосовали 23% респондентов), также расположенный на берегу Красного моря, а на третьем месте по инвестиционной привлекательности оказался проект Diriyah Gate в Эр-Рияде (об интересе к нему заявили 13% респондентов).