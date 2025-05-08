Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Соединенными Штатами о совместной добыче полезных ископаемых и формировании инвестиционного фонда, средства которого будут направлены на восстановление страны. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно документу, Украина сохраняет полный суверенитет над своими ресурсами, включая недра, компании и инфраструктуру. Доля в фонде делится поровну — 50 на 50. Ни одна из сторон не получает преимущества при принятии решений. Фонд будет формироваться за счет доходов от новых лицензий, в частности в сферах критических материалов, нефти и газа. Половина этих доходов поступит в бюджет Украины.

Фонд освобожден от налогообложения. Украина не обязана компенсировать США затраты на военную помощь. Национальная собственность, включая такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», остается в руках государства.

«Соглашение не влияет на процессы приватизации и соответствует Конституции Украины и ее евроинтеграционному курсу», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты, в свою очередь, будут привлекать инвестиции через агентство DFC. Финансирование будет направляться только на проекты внутри Украины. Первые десять лет вся прибыль фонда будет идти на восстановление страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США получат приоритетный доступ к новым ресурсным проектам в Украине, включая алюминий, графит, нефть и газ. По информации источников, во время подготовки соглашения Вашингтон отказался от идеи обязать Киев компенсировать десятки миллиардов долларов помощи за счет будущих доходов фонда.

Соглашение обсуждалось в течение нескольких месяцев. Его подписание ожидалось в феврале 2025 года в Вашингтоне во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Однако переговоры завершились досрочно — украинская делегация покинула США после разногласий в Белом доме.