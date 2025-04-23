В совместном заявлении министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Израиль немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, предупредив о «реальной угрозе голода, эпидемий и массовой гибели».

«Это должно прекратиться», — говорится в документе. Министры заявили, что гуманитарная помощь «не должна использоваться как политический инструмент», а территориальная целостность и демография Палестины не должны нарушаться.

Три страны резко осудили действия министра обороны Израиля Исраэля Каца, который назвал блокаду «рычагом давления» на ХАМАС, и выразили «возмущение» ударами израильской армии по гуманитарным объектам и медицинской инфраструктуре в Газе.

На фоне критики ООН назначила британского эксперта Иана Мартина для стратегической оценки работы агентства БАПОР, оказывающего помощь палестинским беженцам. Агентство подвергается давлению со стороны Израиля после его обвинений в связях сотрудников БАПОР с ХАМАС.