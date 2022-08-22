«Доклад Макларена» — несколько лет назад это звучало как приговор как для функционеров, так и для болельщиков. По итогам доклада Ричарда Макларена, сборная России на трех Олимпиадах подряд выступала без флага и гимна и далеко не в полном составе. Однако на этой неделе канадский юрист вдруг перешел от нападения к защите: он сделал ряд важных заявлений, которые полностью идут вразрез с прежними.

«С россиянами обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им выступать, — сказал Макларен порталу Sportschau.

Эта речь вызвала небывалый резонанс. Известные люди из мира спорта, а также политики и функционеры неоднозначно восприняли заявление Макларена, хотя по большей части встретили его одобрительно. Как известно, в начале марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой из‑за ситуации в Украине.

С того момента почти никто из российских спортсменов не выступает за пределами страны: ни фигуристы, ни гимнасты, ни легкоатлеты, ни даже футолисты с хоккеистами. Исключение —теннисисты, бойцы и шахматист Ян Непомнящий, который публично высказался за мир.

Сейчас в российском медиапространстве высказывается мнение, что слова Макларена — это начало движения в сторону возвращения российского спорта на международную арену, пусть, возможно, сначала без флага и гимна. Предположение, что слова Макларена могут сдвинуть дело с мертвой точки в сторону возвращения России, поддержала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Похожую точку зрения на «Матч ТВ» высказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин. Он считает, что Макларен напомнил мировой общественности, что спорт вне политики, а отстранение российских спортсменов — это ущемление их профессиональных прав. С точки зрения депутата, изменение в риторике Макларена — это и есть начало подготовки общественного мнения к возврату России на мировую арену.

Однако не все в России восприняли слова Макларена всерьез. Так, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что Макларен сам «допинг употребил», а его слова ничего не поменяют: решение по российским спортсменам останется без изменений.

Подобный разброс мнений объясняется специфическим отношением к самой фигуре Макларена.

Ричард Макларен — опытнейший спортивный юрист, еще с конца 90-х член Международного спортивного арбитража (CAS). Его карьера в качестве спортивного юриста развивалась стремительно, особенно после 2000 года, когда ему поручили расследовать данные о применении американскими спортсменами стероидов во время Олимпиады-2000 в Сиднее.

В России «слава» к нему пришла, когда он пребывал в должности главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014. В 2016 году Макларен опубликовал доклад о российской допинговой системе на Играх в Сочи. Именно там фигурировали инсайды Родченкова, шла речь о целой допинговой системе, царапинах на пробирках, соли в пробах, дырах в стене лаборатории и подменах этих самых пробирок.

Тогда взорвался буквально весь споривный мир, в списке Макларена оказались более 1000 российских спортсменов, которые, по мнению юриста, могли быть причастны к допинг-системе, спонсируемой государством. Множество из этих атлетов были дисквалифицированы и лишены наград, в том числе олимпийских.

С некоторых, правда, потом сняли обвинения, дела закрыли, а медали вернули. Но из-за всего этого процесса Макларена в России люто возненавидели, хотя он сам никогда не призывал к массовому отстранению российских спортсменов или к другим серьезным коллективным санкциям. Эти решения принимали другие организации, но на основании его доклада.

Симптоматично, что на Макларена за данные о его докладе было подано всего лишь два иска — от российских велогонщиков и гребцов, которых не пустили в Рио-2016. Иск велогонщиков рассматривали в суде Онтарио, Макларен выиграл дело. По делу гребцов заседания не было до сих пор.

В общем, Макларен всегда считался независимым экспертом и никогда напрямую не работал ни на WADA, ни на МОК. Сейчас возвращение российских спортсменов в международный спорт зависит в основном от Томаса Баха, который внешне настроен категорично. Однако то, что Макларен смело озвучил свою позицию, — на самом деле примечательный знак, поскольку авторитет у Макларена огромный.