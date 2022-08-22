Посредническая роль в урегулировании военного противостояния России и Украины стала настоящим дипломатическим достижением Турции, говорится в статье под названием «Как дипломатия Эрдогана сделала Турцию незаменимой на международной арене», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Подобный дипломатический успех прежде всего демонстрирует миролюбивую и очень активную внешнюю политику Турции с шестой по величине сетью посольств на планете, отмечается в материале.

Если еще несколько лет назад на Западе критиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, то сегодня он видится международному сообществу в качестве миротворца и того, кто умеет выстраивать успешный диалог со всеми, добавляют авторы статьи. По их мнению, конфликт в Украине выдвинул на передний план перепозиционирование внешней политики Турции, получившей высокую оценку и на Востоке, и на Западе, и на Юге.

Авторы материала напоминают о переговорах, организованных в Турции между российской и украинской сторонами, и о возобновлении поставок агропродукции из портов Украины, которое обеспечила Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также продолжает проводить встречи как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Будучи частью западного блока, Турция в то же время диверсифицирует участие в разных союзах. Анкара находится в постоянном диалоге… Турция установила господство за счет балансирования. Турция заслужила всеобщую похвалу, и теперь нужна всем. Турция стала виртуозом многополярности», — приводится в статье мнение Жана де Глиниасти, директора по исследованиям аналитического центра IRIS.

Специалист Французского института международных отношений по Турции Дороти Шмид также назвала впечатляющей новую политику Турции, выстроенную, по ее мнению, на экономическом, военном и дипломатическом перепозиционировании. Такая политика позволяет эффективнее выполнять обязательства и играть роль посредника и миротворца, считает она.

Заместитель директора Франко-российского аналитического центра Обсерво Игорь Деланоэ со своей стороны отметил, что Эрдоган успешно решает щепетильные вопросы. Это отличает его от европейцев, которые полностью замыкают свои отношения с Владимиром Путиным на ситуации вокруг Украины.

В статье также отмечается, что отношения между Турцией и Израилем восстановились после многолетних разногласий. Кроме того, роль Анкары, когда речь идет об Иране, Ливии, Сирии или Украине, стала незаменимой.

Авторы статьи напоминают и то, что Эрдоган выступил с инициативами относительно процесса нормализации отношений Турции и Армении. «Две страны, общие границы которых были закрыты почти 30 лет, в последние месяцы предприняли шаги по нормализации отношений. С армянской стороны снято эмбарго на турецкие товары, назначаются спецпредставители для нового диалога», — говорится в материале.

Турецкий лидер стремится превратить страну в центральную платформу между Западом и Россией, особенно в плане газа. Французская газета обращает внимание, что на встрече Эрдогана и Путина в Сочи 5 августа было заявлено, что торговые отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться.

Авторы материала привлекли внимание также к успеху Анкары в вопросе нормализации отношений со всеми арабскими странами, особенно с ОАЭ и Саудовской Аравией. «Посмотрим, действительно ли эта внешняя политика принесет плоды по самым важным для Турции вопросам на данный момент, а именно по Сирии и Украине», — резюмируется в статье.