ПОЛИТИКА
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США ударят по российскому палладию
США допустили введение пошлин на российский палладий, заявив о возможной угрозе для национальной безопасности
США ударят по российскому палладию
Вашингтон грозит пошлинами на палладий из России / Reuters
17 июля 2025 г.

США могут ввести пошлины на российский палладий. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по менеджменту и ресурсам Майкл Ригас на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

Поводом для обсуждения стали заявления сенатора-республиканца от Монтаны Стива Дэйнса. Он обвинил Россию в том, что она «наводнила рынок палладием», что, по его мнению, привело к падению цен. Дэйнс подчеркнул, что в его штате, где расположены рудники компании Sibanye-Stillwater, уволены сотни работников.

В ответ Ригас допустил, что ситуация может быть связана с вопросами национальной безопасности и «требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые». Он также напомнил, что президент Дональд Трамп призывал обеспечить «важнейшие поставки для нужд национальной безопасности» внутри страны.

По данным Newsweek, в 2024 году США импортировали из России цветные и не содержащие железо металлы на сумму $876,5 млн. Палладий используется в производстве автомобильных каталитических нейтрализаторов. Титан применяется в авиационной промышленности, а также при производстве медицинских имплантов.

Как отмечал Bloomberg, на долю российской компании «Норникель» приходится 40% мирового производства палладия.

Осенью 2024 года США предложили партнерам по G7 обсудить возможность введения санкций на титан и палладий российского происхождения.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости «подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок» таких ресурсов, как уран, титан, никель и другие. Он подчеркнул, что Россия не должна «действовать себе во вред».

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