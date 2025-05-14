Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник, 13 мая, в Эр-Рияд. Там он принимает участие в саммите лидеров стран Персидского залива. Затем он направится в Катар, а завершит свое трехдневное ближневосточное турне 15 мая в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ближневосточное турне Трампа

Президент Трамп прибыл с официальным визитом на Ближний Восток — первой остановкой стала Саудовская Аравия. Это его первая международная поездка после начала второго срока. Примечательно, что и в первую каденцию он начал внешнеполитическую активность именно с Эр-Рияда, отказавшись от традиционного визита в Великобританию.

Четырехдневный тур охватывает несколько ключевых стран региона — Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, цель поездки — укрепление стратегических связей с ближневосточными партнерами. Трампа сопровождают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. В рамках визита планируется посещение американской военной базы в Катаре и встреча с военнослужащими.

Экономическая повестка поездки не менее значима, чем дипломатическая. В Эр-Рияде проходит инвестиционный форум с участием ведущих корпораций, включая BlackRock, Palantir, Citigroup, IBM, Qualcomm, Alphabet, Nvidia и OpenAI. Ранее, в феврале, Трамп уже участвовал в конференции в Майами, организованной при поддержке саудовских структур. Президент активно осваивает ближневосточный рынок, укрепляя связи с местными лидерами.

Саудовская Аравия еще с первого президентского срока Трампа демонстрировала готовность инвестировать в экономику США. Тогда Эр-Рияд вложил $450 млн, а теперь обсуждаются значительно большие суммы. В январе принц Мухаммед объявил о планах инвестировать $600 млрд в течение четырех лет, однако Трамп настаивает на увеличении этой суммы до $1 трлн, включая масштабные закупки американского вооружения.

Аналогичные намерения демонстрируют и Эмираты. После встречи Трампа с шейхом Тахноном бин Зайедом в Вашингтоне стало известно о планах вложить $1,4 трлн в США за 10 лет — главным образом в области ИИ, полупроводников, энергетики и промышленности.

На фоне визита ожидается подписание контрактов более чем на $100 млрд на поставки американского оружия: ракет, радаров и транспортных самолетов. Поставки были временно приостановлены администрацией Байдена в 2021 году на фоне конфликта в Йемене, но при Трампе они были возобновлены.

Одним из ключевых пунктов повестки станут переговоры о расширении доступа стран Персидского залива к американским полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта. На прошлой неделе администрация Трампа отменила ограничения эпохи Байдена на экспорт чипов более чем в 120 стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Саудовская Аравия, в свою очередь, заинтересована в притоке американских инвестиций для реализации программы Vision 2030. Ее цели — масштабная модернизация страны, включая строительство линейного города, развитие туризма, индустрии развлечений, добычи полезных ископаемых и спорта. Совет по американо-саудовскому бизнесу надеется, что визит Трампа подтолкнет американские компании к более активному участию в этих проектах — особенно в сферах здравоохранения, образования и ИИ.

Визит также воспринимается как попытка восстановить и укрепить союз после охлаждения отношений при администрации Байдена. Важным дипломатическим шагом стало заявление Трампа о снятии санкций с Сирии — особенно на фоне недавних изменений в сирийской политической системе. Выступая в Эр-Рияде, Трамп в своей характерной манере пошутил: «Вот что я делаю ради кронпринца», вызвав смех в зале.

Также был подписан масштабный пакет соглашений в сферах энергетики, обороны, добычи ресурсов и технологий. Он включает участие более десяти американских оборонных компаний в проектах ПВО, морской и космической безопасности, а также в области телекоммуникаций. Обсуждается и возможность поставки новейших истребителей.

Кроме того, Трамп обратился к руководству Ирана с предложением возобновить переговоры по ядерной программе. Он подчеркнул готовность заключить соглашение, способное снизить напряженность, но добавил, что «возможность для дипломатического решения не будет длиться вечно». Это заявление прозвучало вскоре после того, как специальный представитель Стив Уиткофф завершил четвертый раунд неофициальных переговоров с представителями Тегерана.

Символический визит

Президент США Дональд Трамп использует ближневосточный тур как возможность подтвердить свой образ эффективного бизнес- и политического лидера. Главный акцент — привлечение многомиллиардных инвестиций и заключение масштабных сделок с крупнейшими экономиками региона. Для него важно не только продемонстрировать экономический результат, но и обеспечить широкий резонанс в прессе — заголовки о «600 млрд от Саудовской Аравии» и масштабных соглашениях в сфере обороны и энергетики служат важной поддержкой его политического имиджа.

На фоне представителей нефтяных монархий и влиятельных американских бизнесменов Трамп вновь выступает в привычной роли «мастера сделок», демонстрируя, что именно его подход способен приносить США осязаемые экономические выгоды. В таких поездках сочетаются сразу два аспекта: демонстрация внешнеполитической активности и укрепление собственного бренда как харизматичного переговорщика.

Имиджевая составляющая этой поездки особенно значима. Торжественные приемы, участие в инвестиционных форумах, внимание местной и международной прессы — все это создает благоприятную картинку для его сторонников. Интерес Трампа к региону заметно усилился, и это совпадает с растущей заинтересованностью стран Залива в укреплении связей с Вашингтоном.

Одной из стратегических целей Трампа остается нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако в условиях продолжающейся войны в Газе наследный принц Мухаммед бин Салман не готов к публичному сближению с правительством Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, команда Трампа не раскрывает деталей возможных контактов с Ираном, хотя известно, что неофициальные переговоры ведутся через Оман.

По мнению экспертов, основное содержание поездки — это экономика, а не геополитическая стратегия. Инвестиции, энергопроекты, вооружение — ключевые темы двусторонних встреч. В этом контексте особенно выделяется Катар. В Дохе Трампу оказывают особые почести: правящий дом намерен подарить США самолет Boeing 747, который после переоборудования может стать новым президентским лайнером. Это может стать крупнейшим подарком иностранного государства американской администрации.

Выбор стран Залива в качестве маршрута объясняется не только экономическими интересами, но и комфортной политической атмосферой. В отличие от Европы или Канады, где Трамп сталкивается с протестами и острой критикой, в монархиях Залива его стиль восприятия власти находит полное понимание у местных элит. Здесь Трамп — желанный гость, и он с удовольствием вспоминает визит 2017 года, когда участвовал в традиционном танце с мечами — символе королевского приема и уважения.

Таким образом визит в регион работает сразу по нескольким направлениям: укрепление деловых связей, наращивание личного политического капитала и скрытая дипломатия, ускользающая от заголовков, но не от стратегических расчетов.